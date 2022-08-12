台南的「老屋酒吧」已為年輕旅人朝聖打卡 熱點，捷絲旅台南十鼓館自今（12)日起每周五、六、日，連續三周在館內10樓「鼓時光」空間打造「微醺快閃酒吧Just With Nono」，邀請甫榮獲「調酒奧斯卡」之稱的「2022 Diageo World Class世界頂尖調酒大賽」台灣區冠軍NONO余瀚為，精心設計出「糖廠工頭的沙士」、「十鼓冰茶」等多款創意主題調酒，搭配捷食藝主廚精選宵夜小食，營造府城新式高空夜生活，邀請客人乘著微風伴隨著酒吧音樂，盡情眺望奇美博物館的歐式夜景、感受十鼓仁糖文創園區糖罐下的浪漫星空。

暑假旅遊人潮鼎盛，充滿度假氛圍的捷絲旅台南十鼓館8月住房率表現亮眼，為讓房客夜晚活動更加精采，特別邀請調酒大賽冠軍、「酣呷餐酒館」主理人NONO余瀚為替飯店設計專屬7款調酒，延續捷絲旅十鼓館的糖結晶體設計概念，以全糖城市「台南甜」為基礎，融入在地食材元素，並用大眾熟悉的沙士糖、橡皮糖等經典糖果點綴，激發復古趣味的獨特調酒，讓房客不必外出找酒吧，在飯店內就可喝到出自冠軍雙手的最強調酒。後續NONO也將至姊妹飯店台南晶英酒店池畔酒吧水晶廊客座，與調酒師們激盪更多精采作品。

快閃活動酒款中首款介紹「快樂老宅水」，使用帶有細緻煙燻的威士忌與古早味紅茶，並加入台南在地冬瓜茶磚與廣藿香，讓迷人的木質香氣與清新的冬瓜茶香結合於煙燻威士忌中，是款屬於台南人口味的威士忌可樂、「糖廠工頭的沙士」則是運用龍舌蘭特殊植物香氣，搭配香草、焦糖、白可可等，搖身一變成調出彷彿沙士糖的風味調性，完美展現雞尾酒的多變又有趣。

此外，相較前兩杯的輕鬆易飲、酒精濃度偏低的調酒，「十鼓冰茶」酒醉危險性倍增，使用高達10種材料，包含白蘭地、威士忌、伏特加、琴酒、龍舌蘭、蘭姆酒等六大基酒，酒精濃度達到30%，廣召嗜酒民眾挑戰不可抗拒的混酒威力，另還有酥麻的圈圈、豆豆那邊、YO-艾斯及Candy Tap可選擇，調酒每杯售價200元起。

此外，美酒少不了可口的美食搭配，捷食藝餐廳主廚精選宵夜菜單，包含招牌避風塘炸雞、英式炸魚薯條及普丁牛肉脆薯，另有與「小覓秘麵食所」聯合研發的泰式豬梅花麵、紅燒牛肉麵及黑蒜雞肉麵，滿足夜間空虛的肚子。八月微醺快閃酒吧位於捷絲旅台南十鼓館十樓「鼓時光」空間，營業時間為每週五、六、日晚上8點至午夜12點，相約三五好友恣意放鬆週末夜晚，體驗調酒大師帶來的時尚飲品魅力。

【禁止酒駕，未成年禁飲酒。喝酒過量，有害健康】