國巨(2327)公布上半年財報，第2季稅後盈餘為59.27億元，季減5.1%，年減6.4%，累計上半年每股盈餘為22.65元，由於產業變數不少，且客戶端及通路端的標準型產品庫存偏高需要時間消化及調整，但利基型產品訂單動能穩健，國巨表示，公司將審慎應對業績及營運展望。

國巨2022年第2季合併營收為313.22億元，較上季增加3.9%，較去年同期增加13%，為公司歷年來的單季新高紀錄，第2季合併毛利率為38.8%，較上季增加0.7個百分點，但較去年同期減少2.2個百分點；營業利益為78.87億元，營業利益率為25.2%，較上季增加0.4個百分點，但較去年同期減少3.5個百分點，非營業項目淨收入為4.8億元，主要來自於已實現及未實現外幣兌換利得4.87億元，單季合併稅後盈餘為59.27億元，較上季減少5.1%，並較去年同期減少6.4%，單季每股盈餘為11.05元。

國巨2022年上半年合併營收614.56億元，較去年同期增加19.4%，上半年合併毛利率為38.5%，較去年同期減少1.6個百分點，營業利益為153.73億元，營業利益率為25%，較去年同期減少2.1個百分點，非營業項目淨收入為10.49億元，主要來自於已實現及未實現外幣兌換利得10.21億元，上半年歸屬於公司業主稅後盈餘為121.71億元，較去年同期增加7.4%，每股盈餘為22.65元。

展望第3季，國巨表示，由於全球疫情、通膨及國際局勢的不確定性因素仍高，且中國地區在解封後終端需求及貨品物料進出的回復狀況仍需密切觀察，而客戶端及通路端的標準型產品庫存偏高，市場需要時間消化及調整，但公司營收佔比高的利基型產品訂單動能穩健，公司將審慎應對業績及營運展望。