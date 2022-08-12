汽車零組件廠商和大(1536)、麗清(3346)公布半年報，和大上半年營收35.15億元，稅後純益1.92億元，年增18.29％，每股盈餘為0.76元。公司受惠外銷價格調漲及匯率因素，進而帶動整體營收及營業利益均呈正向成長，第二季公司獲利能力較第一季成長逾563％，經營績效顯已回溫。麗清上半年合併營收為26.68億元，稅後淨損為1.31億元，較去年獲利0.48億元大幅衰退，每股稅後虧損1.29元。

和大7月合併營收6.69億元，創歷史單月次高，年增27.18％，為歷史同期新高。公司3月起陸續調高產品外銷價格，反映高漲的運費與原材料成本，漲幅約5％～10％，已大幅改善毛利率，擺脫疫情衝擊及營收大幅提升，連帶獲利能力也向上成長。

為提前布局世代換車潮及電動車崛起，和大今年即積極佈署建置新世代AI廠房，嘉義五廠新建工程已如火如荼啟動，嘉義五廠佔地14,193坪，預計興建建築面積8,185坪，總樓地板面積9,718坪，規劃為金屬科技廠及精密AI廠使用，預計投資金額達35億元，第一期工程金屬科技廠將在2023年第三季設備安裝，第四季正式投產，預期提高熱處理生產效率及製程瓶頸，間接挹注未來營運成長動能。 麗清上半年整體毛利率下滑至9％，主要4月及5月上海廠受疫情封城影響出貨甚鉅，此封城期間支付員工薪資、租金及認列固定資產折舊，造成銷貨成本大幅提高。而桃園廠則在主要客戶訂單需求暢旺，並積極拉升產能稼動率，帶動桃園廠生產出貨金額較去年同期大幅成長520％。