特用化學品研發製造商奇鈦科(3430)受惠於全球客戶拓展、台灣兩廠持續精進製程優化，以及每年新產品或新應用的研發投入，奇鈦科今年上半年度累積營收已達8.7億元，不但創歷史同期新高，且較2021同期成長16.86%。毛利率亦同步提升，由2021年上半年度的22.5%，提升到2022年上半年度的27.0%。由於營收及毛利率同時成長，使得2022年上半年度的EPS 3.53元、較2022年上半年度EPS 2.10元大幅成長68.1%。

奇鈦科成立於1998年，20多年來一直專注於研究開發特用化學品在電子、醫療、汽車、運輸、航太、建材、包裝材料與人造纖維等產業的全新應用，陸續建立了紫外光吸收劑及光安定劑、抗氧化劑、光引發劑、阻燃劑等四大產品線。營運總部設立於台北市，研發中心與生產基地分別位於新竹及彰化，以全方位的營運佈局立足台灣，同時在中國上海和美國休士頓分別設有銷售子公司，在全球市場有超過20餘家長期合作的經銷商，提供全球客戶即時、快速與專業的服務。

奇鈦科產品「紫外光吸收劑及光安定劑」添加於塗料與塑料中，可延緩紫外光照射所造成的破壞，如失去光澤、黃變、粉化、龜裂等，其比重占整體營收五成五，該產品佔客戶總成本不高卻對產品耐候性能有決定性影響，產品認證時間長，因此一經認證採用後客戶端通常不願意冒險更換供應商，目前世界前五大塗料廠中有三家為奇鈦長期合作的客戶。公司另一項產品「抗氧化劑」佔比約為兩成五，主要用於保護塑膠製品在製造及使用過程中不會受到熱裂解或黃變，應用涵蓋食品包裝、車用高溫工程塑膠、光學板材與膜材，高端聚氨酯材料等，國內主要的石化大廠皆為其重要客戶。

奇鈦科多年來開發創新產品及設計高性價比或高附加價值的應用產品，並持續申請專利註冊、各國化學品註冊(REACH)與食品接觸材料註冊(FDA)，搭配銷售通路的拓展，使其營收除受惠於景氣復甦而持續成長，更因其產品應用面增加及位處產業中高階利基定位，在面對全球性系統性不利風險衝擊下，相較同業影響幅度較小。

奇鈦科透過分子結構的設計與專屬之化學合成製程，開拓更符合未來發展趨勢之新市場，如新開發之不遷移的反應型紫外光吸收劑，能保護塗層即便面對更極端嚴苛的環境，亦能維持優異的長效耐候效果，且不遷移到環境中，符合高效與環境友善的當前化學品趨勢，公司亦為業界少數持續申請食品接觸材料註冊的特用化學品製造商。展現多年布局成果，奇鈦科上櫃前現增案業已於7月28日申報生效，後續競價拍賣與公開申購等承銷作業亦將陸續展開。