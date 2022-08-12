民進黨桃園市長參選人林智堅因論文抄襲，遭台大撤銷碩士學位，身兼黨主席的總統蔡英文則發出「挺堅令」。銘傳大學廣電系主任杜聖聰表示，論文案確實讓林聲望跌落谷底，但這恐怕只是短期影響，不一定能影響到11月，畢竟國民黨參選人張善政「越不過的大山」是桃園市市長鄭文燦，桃園市幾百個里的里長都欠鄭人情；藍營目前除桃園市不樂觀，最危險的就屬台北市。

杜聖聰曾任電視台、廣播、網路媒體主管職，媒體資歷深厚。杜今日（12）接受香港媒體《中評社》訪問表示，林智堅被台大認證論文抄襲，短期確實傷害很大，有調查顯示林的好感度只剩下0.3，就連向來團結的民進黨多數人都選擇沉默，這點就顯示，論文案確實已讓林聲望「跌到谷底」。

杜聖聰進一步強調，論文案對林智堅的影響會不會到11月選舉，他的態度就比較保留。因為即便民眾討厭林，或林因而信用破產，但桃園市長選戰到最後，張善政越不過去的大山是鄭文燦，最後也一定是鄭幫林操盤，「桃園市幾百個里的里長欠鄭文燦多少人情？」過去桃園藍大於綠，但近8年在選舉中，藍營已拿不到超過4成的選票了，這要怎麼打？盼張趕緊宣傳自身優勢與定位，國民黨也要趕緊努力。

談到年底選情，杜聖聰直言，台北市很危險，除非出現棄保，否則民進黨台北市長參選人陳時中勝選機會很高。杜分析，國民黨台北市長參選人蔣萬安的硬傷是年輕族群支持度不高，去問問大學生就知道，100人中有15人願投蔣就要偷笑了。