小編今（12）日精選5件不可不知的國內外財經大事。住展雜誌調查，截至今年7月，大同、南港雙雙首度突破百萬均價，使得目前已有八區躋身百萬單價俱樂部，包括信義、大安、中正、大同、中山、松山、士林與南港。至於每坪百萬以內，只剩下萬華、北投、內湖與文山等四區。

專家分析，這顯示平價區數量正在縮減當中，目前北市平均開價最高位於信義區，每坪平均163萬元，排名第二為松山區159.9萬元，排名第三為大安區157.4萬元。至於今年以來開價漲幅最高前三名，分別為大同15.3％、南港11.5％、松山10.4％。

【1】北市預售屋 8區均價飆破百萬／坪

實價登錄自去年7月正式納入預售屋成交資訊，迄今屆滿一周年，預售屋愈登愈高，專業市調機構最新統計，台北市12個行政區中，有八區平均每坪開價已突破百萬大關，改寫歷史新高，全市平均單價漲到118.3萬元，再寫新猷；其中大同、南港首度躋身百萬單價俱樂部，僅剩萬華、北投、內湖、文山維持百萬以內。

【2】郭明錤：iPhone 14將漲15％

有「地表最強蘋果分析師」之稱的知名分析師郭明錤10日深夜推文預估，蘋果iPhone 14系列機型平均售價將上漲15％。受此消息激勵，陸港兩地蘋果概念股11日開盤齊漲，連帶拉抬大盤指數衝高，深證成指、創業板指數、恒生指數11日均大漲逾2％。

【3】反制陸封鎖 經部2億助拓銷

為協助業者因應中國大陸暫停輸入台灣食品，經濟部11日宣布，將提撥2億元經費推出「台灣食品全球GO」計畫，預定自8月起至12月，擴大推廣我國加工食品挑選13國進行國際及國內行銷，預計2,000家廠商受惠，商機超過6,200萬美元。

【4】驚！華碩Q2獲利年減八成

華碩第二季在PC產業遭逢黑天鵝亂舞下，因市場需求驟降、存貨水位高升，影響本業獲利大幅收斂，加上認列業外6.99億元的匯損，單季稅後純益季減、年減逾八成，降至18.96億元，稅後每股純益（EPS）2.6元，終結了過去連續七季賺逾一個股本的獲利盛況。

【5】2年來首下滑 美7月PPI月減0.5％

繼7月消費者物價降溫後，美國生產者物價漲勢也出現緩和跡象。最新經濟數據顯示，7月生產者物價指數（PPI）月減0.5％，創下疫情爆發以來首次下滑紀錄，且年增幅9.8％亦低於市場預期，意味著美國通膨已經觸頂，緩解聯準會激進升息憂慮。