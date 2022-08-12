在眾多鐘表品牌當中，百達翡麗（Patek Philippe）以重情義與人情味為人稱道，不僅形象廣告以父子或母女的「世代傳承」為主題，品牌與經銷商攜手共榮的情誼，更在表壇蔚為佳話。近日百達翡麗與高登鐘錶為慶祝雙方50年的深厚友情，在台北101旗艦店上聯合舉辦50周年紀念展，展出百達翡麗為高登鐘錶打造的琺瑯座鐘和限量表，以及17只向藏家借展的重量級腕表作品，展期至8月底。

百達翡麗為歡慶高登鐘錶50周年，致贈Ref. 20145M-001《新加坡天際線》掐絲琺瑯座鐘。 （Patek Philippe提供）

百達翡麗為歡慶高登鐘錶50周年，致贈Ref. 20145M-001《新加坡天際線》掐絲琺瑯座鐘。 （Patek Philippe提供）

百達翡麗為歡慶與高登鐘錶合作50年，特別打造Ref. 5057G-010 Calatrava限量表，限量100只。 （Patek Philippe提供）

高登鐘錶創辦人林廷萬（Anthony Lim）與百達翡麗已故總裁Henri Stern相識於1956年，自此展開兩個家族、超過三個世代的合作關係，雙方不只是商場的夥伴，更是一段橫跨半世紀的真摯友情。

百達翡麗台灣總代理董事長劉瑞麒（左起）與高登鐘錶董事總經理陳漢林，為紀念展揭開序幕。（Patek Philippe提供）

為了慶祝高登鐘錶50周年，百達翡麗致贈一只Ref. 20145M-001《新加坡天際線》掐絲琺瑯圓頂座鐘，座鐘上以掐絲琺瑯飾以新加坡美麗的城市景觀，包括魚尾獅吉祥物、中心商務區、濱海灣花園、濱海藝術中心、濱海灣金沙購物中心，穹頂有50顆星星、採用50種琺瑯釉彩，藉此呼應高登鐘錶50年的主題，藍寶石水晶底蓋有紀念題字。

除了《新加坡天際線》圓頂座鐘外，現場也展出高登鐘錶歷年收藏的百達翡麗圓頂座鐘，包括為慶祝新加坡建國50年打造的《濱海藝術中心‧新加坡》、2019年高登鐘錶在新加坡舉辦百達翡麗藝術大展時創作的《濱海灣‧新加坡》，以及慶祝全台第一家百達翡麗專賣會落腳台北101特別訂製《雲輝霞映‧台北》，四件座鐘見證雙方攜手50周年的情誼，別具意義。

百達翡麗Ref.5531R-012掐絲琺瑯面盤世界時區三問表。（Patek Philippe提供）

百達翡麗史上第一款搭配鏤空面盤的5303R-001三問鏤空陀飛輪腕表。（Patek Philippe提供）

百達翡麗為高登鐘錶50年特別打造Ref. 5057G-010 Calatrava限量白金腕表，也是展場最受矚目的焦點，表圈有三排手工機刻雕巴黎釘紋飾，炭灰色漸變黑色的放射狀表盤，搭載超薄240 PS IRM C LU自動機芯，透過藍寶石水晶底蓋可欣賞到機芯上刻有「Cortina Watch 50th Anniversary -Since 1972」紀念題字，限量僅100只，皆已全數售罄，展場僅剩一只為非賣品，另有一只百達翡麗在1997年為高登鐘錶25周年打造紀念表，兩款腕表的表圈皆是相當罕見的三排巴黎釘紋，十分珍貴稀有。

百達翡麗為慶祝創廠175周年時推出的Ref.4675G_001計時碼表。（Patek Philippe提供）

高登鐘錶深耕台灣市場，與台灣鐘表藏家建立深刻的情誼，多位藏家慨然力挺，不吝出借手中珍貴的百達翡麗腕表參展，其中不乏難得一見的三問表，如大明火琺瑯面盤的5078R-001三問表、搭配掐絲琺瑯面盤的5531世界時區三問表、，以及百達翡麗史上第一款搭配鏤空面盤的5303R-001三問鏤空陀飛輪腕表，都是拍賣會不斷創新落槌價的重量級作品。

為慶祝百達翡麗Plan-les-Ouates製表大樓完工而打造Ref.6007A-001限量腕表。（Patek Philippe提供）

另有百達翡麗創廠175周年的4675G-001計時碼表，具有測速儀、測距儀、脈搏儀三種刻度，去年為慶祝百達翡麗Plan-les-Ouates製表大樓完工而打造6007A-001也在此次展覽中現身，可見台灣藏家深厚的實力。

去年全球搶翻天的金鷹Ref.5711_1A_014綠面鋼表，現身展場。（Patek Philippe提供）

高登鐘錶創立於1972年，迄今已擁有近50間零售店點，版圖擴及新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、香港、台灣及澳洲等地，其中有7間是百達翡麗專賣店，於2010年開幕的百達翡麗台北101店，更曾是全球最大的百達翡麗專賣店。高登鐘錶50週年紀念展即日起至8月31日開放官網線上及電話預約，歡迎民眾預約參觀，預約專線：（02）8101-8201。

高登鐘錶在台北101打造百達翡麗專賣店，曾是全球最大的百達翡麗專賣店。（Patek Philippe提供）