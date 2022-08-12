台鋼集團旗下專業鋼筋加工與配送通路廠沛波(6248)召開董事會，會中通過第二季暨上半年財務報告書。第二季營收為新台幣14.82億元，年成長40.22%，稅後淨利0.47億元，年增144.94%，每股稅後盈餘升至1.03元。

沛波累計上半年營收30.38億元，年成長57.68%，營業毛利1.74億元，年增85.63%，營業利益0.89億元，年增225.55%，稅前淨利0.86億元，年增135.70%，稅後淨利0.69億元，年增116.50%，每股稅後盈餘(EPS)1.51元，相較去年同期的1.04元成長45.19%。

沛波表示，第二季雖受雨季及疫情影響營建工程進度，但在出貨鋼價位於高檔效益下，營收與歷年同期相比仍創新高，而在沛波策略接單與成本調控下，本季獲利已產生效益，營業毛利1.08億元，年增146.76%，毛利率表現已逐步恢復正常水準，年增加3.15%，營業利益0.60億元，年增627.77%，稅前淨利0.59億元，年增189.95%。

總經理楊韻蒔表示，展望下半年，受電子廠房擴建、台商回流建廠、公共工程持續釋出和營建業推案量多等因素，對建築用鋼需求穩定增長，預期業績表現續佳，而第三季鋼市持續面臨修正、鋼價續跌，沛波將踏穩腳步觀察鋼筋市場變化，即時調整策略，以推升沛波營運表現為目標，公司對展望維持正向看法。