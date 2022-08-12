財政部統計處公告，貴金屬通常具有高價值、外表美觀、穩定化學性質或保值等特性，是飾品、電子、航空、通訊等產業不可或缺之材料，以黃金、白銀、鉑金、鈀金等4種金屬較為常見，亦為我國貴金屬進口主要項目，又以黃金占超過6成最多。100年受美國低利率及歐洲經濟危機影響，黃金價格急升，我黃金進口值達25.8億美元高峰，隨後因美元走升抑低避險投資需求，金價下挫，進口規模亦逐年縮減，109、110年回升，今(111)年1-7月進口10億美元，年減8.0%。

從細項觀察，以黃金半製品占整體黃金進口比重逾6成為最大宗，主要係電子科技產業應用所需，次為黃金條塊約占3成，以珠寶、投資及保值為主要用途。白銀價格相對弱勢，加以近年開採量低迷，今年累計進口僅3.9億美元，大減45.6%。

異軍突起的鈀金用途多樣化且應用前景增長，隨著油電混合動力車銷量看增，鈀金需求持續攀升，10年來劇增3.7倍；鉑金因工業需求下降，加以國際價格疲軟，從而拉低我進口規模，今年受地緣政治危機、經濟減速、疫情反覆之拖累，前7月鈀金與鉑金進口價量齊見下滑，總金額分別年減39.2%及19.0%。

就進口市場觀察，瑞士向為我國黃金進口首位來源國，由於近年購自日本較具價格優勢，自110年起取而代之，111年1-7月以日本(占34%)、香港(21%)、瑞士(18%)為我黃金進口前3大市場，合占7成3，其中日本在我國黃金片/錠、黃金條塊進口市場具優勢占有率。香港位居全球主要白銀貿易轉出口基地之一，我國白銀輸入以自香港占41%最多，次為日本、美國。鈀金因產地分布侷限，我自波多黎各進口占比達7成以上；鉑金進口以日本、南非為主要供應國，比重分占43%、36%。