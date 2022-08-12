藝人金剛(李信樵)和女星小嫻交往1年多，5月時無預警在直播中表示個性差異，兩人協議後決定分手，上個月底飛往大陸拍戲，不僅新戲至今遲遲未開拍，似乎還遇到慘況，讓他在instagram用黑底白字無奈透露近況。

金剛和小嫻分手後，獨自扛起賣雞翅事業，不過上個月突然曬出搭機照片，興奮表示：「我的暑假只爽到一個月不到而已，然後我就要去拍戲了，好久沒有的行程，內心的激昂跟澎派難以用言語形容，只希望去橫店會變瘦，然後不要中暑這樣」，透露將重啟演藝事業，即將回到演員身分。

不過才相隔半個多月，金剛在instagram限時動態發出黑底白字，一度讓人擔憂發生何事，只見他表示不知道因為某些原因，劇組遲遲還沒開工，接著表示：「我衣服帶太少，沒衣服穿了…X」，生活受到影響的他透露出無奈心情。

金剛限時動態發出黑底白字訴說在大陸的「慘況」。(aloha6969 IG)

相較於金剛的無奈，目前沒有工作行程的小嫻留在恆春，學習導覽員相關課程，享受當地的愜意生活，對戀情則保持不強求、隨緣的態度，日前還在網路大方分享身穿比基尼的清涼照，小麥色肌膚和美胸全都露，辣照讓網友眼睛大吃冰淇淋，對於網友好奇是否為「男友視角」， 小嫻則表示「左手自拍，本嫻視角」。