一名男友在推特上看到女友的私密照，往下追查發現，女友趁著他最近確診無法出門，竟然「1女戰7男」，私約了7個男生展開極樂之旅，且被抓到還死不承認，直到最後瞞不住了才擠出一句「讓你失望了！」導致被戴綠帽的原PO超級崩潰，貼文也引起網友關注，不少人看傻直呼，這也太猛了。

一名男網友近日在Dcard上發文表示，他和女朋友是從固定床伴轉成情侶，起初是他先告白，但被對方拒絕了，後來又過了幾個月，兩人出遊旅行的時候，女方主動告白表示想要交往，後來更哭著求他，最後他不忍心就答應交往了。

男網友指出，偶然間在推特上看到女友的私密照，才知道對方趁他確診，私約了7個男人展開極樂之旅。被抓包還不知悔改，試圖蒙混過去，後來又被揪出許多人的版面上都有女友的私密照和影片，眼看事情就要東窗事發，女友才道歉說「讓你失望了！」

男網友坦言，發現女友劈腿以後，他本來想裝做一切都沒有發生，甚至想要和對方維持開放式的關係，為此他努力壓抑自己的情緒，但後來發現自己根本就做不到，最後兩人還是以分手收場，他將對方的東西歸還以後，便封鎖了一切。「拜她所賜，我對感情產生陰影，目前還需要精神科藥物治療。」

貼文引起網友討論，「1女7男，她真厲害，她不累嗎」、「劈腿一個就算了， 玩到7個也太扯了」、「1女戰7男太猛了」、「分手是對的決定，放自己一條生路」、「這女的太噁了，記得去驗自己有沒有性病」、「三觀被刷新」。