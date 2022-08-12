吳奇隆2006年曾與大陸女星馬雅舒閃婚，但婚姻僅維持了3年就結束，還傳出吳奇隆為此「淨身出戶」，但馬雅舒後來發聲明否認，強調沒有多佔前夫一分一毫的便宜，而馬雅舒再婚後，曾上實境節目談當年離婚主因，最近網友發現她復出拍新劇，但長相跟過去不太一樣，讓許多人都認不出，還有人覺得她滄桑許多，「眼神多了點故事」。

馬雅舒過去和吳奇隆離婚後一度成為眾矢之的，有傳言指女方拿到百萬贍養費跟豪宅，馬雅舒則駁斥說：「離婚我沒多佔他一分錢的便宜」、「媒體宣稱的100萬人民幣和6幢千萬豪宅給前妻做贍養費純屬子虛烏有！」而隔年馬雅舒就另組家庭，和外籍男友詹姆斯結婚，並生下1子1女。

馬雅舒最近客串新劇造型曝光。（圖／翻攝自圈內妹妹微博）

最近幾年馬雅舒帶著孩子上實境秀《媽媽是超人2》，她與繼女阿迪雅感情好，節目中玩真心話大冒險，阿迪雅在鏡頭前直問：「為什麼離開妳前夫？」，馬雅舒一時尷尬，笑了幾聲後嚴肅表示：「我不想再為他（吳奇隆）做任何事，他對我也是如此，所以我們決定分開」，並比喻說現在她願意替詹姆斯而死，暗指和吳奇隆的感情早就磨滅。

網友認不出馬雅舒。（圖／翻攝自圈內妹妹微博）

最近網友發現，由吳磊、趙露思演出的《星漢燦爛·月升滄海》其中演出「王姈媽媽」一角的竟然是馬雅舒，她梳著古代包頭，氣質依舊，但五官和過去明亮清新的形象大不同，引來網友驚呼：「很意外」、「完全認不出來了，不過演技還是一樣的好！」、「小時候總看她的劇，西遊記外傳白蓮花顏值巔峰​」、「感覺眼神裡比之前多了一些故事感啊，誰小時候沒看過她演的戲呢！真的太懷念了​」。