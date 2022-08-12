調查局獲報，知名網路論壇「伊莉討論區」長期將「花千骨」、「步步驚情」8部著名電視劇，上傳網路供人點閱看盜版，涉嫌侵權，調查局查出「伊莉討論區」影片區湯姓版主，每月向港籍人士收取台幣3萬元酬勞，非法提供盜版電視劇給網友觀看。台北地檢署已依違反《著作權法》起訴湯男。

調查局查出，34歲湯男原本是「伊莉討論區」會員，2017年10月起擔任「伊莉討論區」影片區版主，每月向香港籍鐘姓男子收受台幣3萬元酬，負責管理版主帳戶「peanuts1」。

湯男遂利用網際網路及電腦設備，使用「peanuts1」帳戶登入「伊莉討論區」後，未經中天等電視台同意，擅自上傳中天電視公司電視劇「風中奇緣」、「花千骨」、「步步驚情」、「武媚娘傳奇」、「衛子夫」、八大電視公司電視劇「智勝鮮師／又見麻辣鮮師」、三立電視公司「微笑PASTA」、「犀利人妻」至影片區，供網友點擊收看，非法侵害電視公司的著作財產權。

事後，電視公司向調查局台北市調查處報案，調查局查出「伊莉討論區」影片區版主湯男涉嫌侵權，移送北檢偵辦。