杜蘭特跟籃網老闆蔡崇信提出交易我或開除總教練納許與總管馬克斯的「二選一」最後通牒，外界一致認為杜蘭特是否瘋了，但根據《紐約時報》資深記者史坦爆料，杜蘭特會下如此誇張且具戲劇性的最後通牒，無非是想逼迫籃網感到厭倦，願意降低杜蘭特的交易報價。

因為自從今年自由市場開放同時，杜蘭特跟籃網提出交易申請，隨後其他球隊跟籃網提出交易談判，往往面臨相當嚴苛且高價的交易條件，進而放棄招募杜蘭特，目的就想迫使杜蘭特繼續留在籃網打球，斷絕所有可能被交易出去的可能性。

所以杜蘭特才會使出如此遭受爭議或謾罵的招數，公開要求蔡崇信開除納許與馬克斯，他才願意留下，就算杜蘭特相當清楚自己這樣做，絕對會讓自己的形象或名聲弄到很糟，但為了離開籃網，他已經完全沒考慮這些，只想逼迫籃網趕緊放人。

甚至杜蘭特也沒在掩飾了，最近他跟七六人明星後衛兼前隊友哈登前往歐洲度假，不僅在倫敦聽了好友崔維斯史考特的演唱會，接著還去巴塞隆納一起練球被拍到，這跟最近突然謠傳七六人想要招募杜蘭特的新聞不謀而合，完全擺明了杜蘭特的跳槽意願。