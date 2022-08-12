特力(2908)上半年稅後盈餘為3.46億元，年減26.71%，每股盈餘為0.7元，展望下半年，特力表示，下半年為歐美零售業的消費購物旺季，催動歐美零售商備貨力道，可望持續帶動貿易出貨成長，特力也加速擴大台灣零售服務網，且適逢年底傢俱汰換需求旺季，可望維持業績成長力道。

特力第2季營業收入為101.9億元，淨利歸屬於母公司業主為8770萬元，單季每股盈餘為0.18元；累計今年上半年營業收入為199.8億元，較去年同期減少8.3%，淨利歸屬於母公司業主為3.46億元，每股盈餘為0.7元；受到貿易客戶調整出貨排程及去年同期出貨基期較高之影響，較去年同期減少，毛利率分別為23.8%及23.4%，受惠於產品組合優化，分別較去年同期成長1.3%以及0.6%；營業利益率為0.7%及0.6%，稅後淨利率為0.9%及1.7%。

面對後疫情時代的動盪，外在挑戰接踵而來，特力集團除了踩著穩健的腳步持續經營本業外，亦未有停歇地優化貿易供應鏈和零售通路予以因應。

在貿易事業部分，特力2022年第2季及上半年營收分別為54.3億元及103.9億元，受到貿易客戶調整拉貨排程之影響及3月以來中國大陸因新冠疫情而延遲出貨所致，營收分別較去年同期減少；台灣零售事業方面，2022年第2季及上半年營收別為新台幣41.2億元及84.1億元，受惠於本土疫情趨緩，賣場來客數增加以及因新冠疫情之影響，開啟了遠端教學與居家辦公，消費者待在家裡的時間變長，使家居消費需求增加，本季及上半年收分別較去年同期增加12.4%及3.6%。

展望下半年，特力表示，為歐美零售業的消費購物旺季，感恩節和聖誕節之強勁的消費力道，催動歐美零售商備貨力道，可望持續帶動貿易下半年之出貨成長動能；面對COVID-19疫情、烏俄戰爭以及通貨膨脹等外在因素之挑戰，全球經濟環境仍存在高度不確定性，特力將持續密切關注後續之發展且持續和客戶們隨時維持緊密的聯繫，以便能即時因應且提供海外客戶專業的服務以滿足所有客戶多元的需求。

儘管新冠疫情讓外在市場充滿挑戰，特力仍持續加速擴大服務網，持續發展社區店，貼近客戶生活圈，有效解決社區住戶居家問題；接下來，下半年之週年慶及雙十一光棍節等活動也將同步展開，消費者對居家用品存在剛性需求適逢年底傢俱汰換需求旺季，可望維持台灣零售業績成長之力道。