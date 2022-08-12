男星李國毅2018年主演電視劇《麻醉風暴2》，入圍第53屆金鐘獎戲劇節目男主角獎獎項，在事業上繳出漂亮成績單，目前與老婆甘煖琳育有一女及狗兒子威廉，一家四口和樂融融，暖男、愛狗形象可以説是深植人心。但日前李國毅遭爆遛狗不牽繩也不撿大便，昨（11）日本人疑似作出回應：「這就是我的工作沒辦法，我也無可奈何」。

根據《CTWANT》報導，有鄰居氣憤稱「李國毅不文明養狗」，指出他跟老婆遛狗不僅不繫牽繩還不撿大便，不盡飼主責任惹人厭。隨後，媒體也拍攝到了相關畫面證明這一爆料屬實，李國毅的優質形象迅速崩塌。

李國毅本人疑似對指控作出回應。（圖／翻攝自 李國毅IG）

李國毅10日曾透過經紀人小蔡回應，「在社區內的公園有時會放開牽繩讓狗有較自由的跑動空間，很多愛狗的住戶也都會一起讓狗狗們奔跑交流，未清理狗狗排泄物當時可能真的沒留意到而疏忽，平時都有做好清理的工作。」

此外，他昨（10日）在臉書更新限時動態，黑底白字寫下「這就是我的工作沒辦法，我也無可奈何。」疑似在回應鄰居指控，表露因工作原因疏忽飼主職責的無奈態度。