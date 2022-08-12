苗栗縣劉姓男子與3名友人開車到花蓮遊玩，未料醉酒後與賴姓友人起爭執，竟開槍打傷其大腿，犯案後獨自駕車逃回苗栗，將受傷的賴男及其他友人丟包花蓮街頭。花蓮與苗栗警方立刻組成專案小組，在頭份將劉男逮捕歸案，全案依槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂、恐嚇及強制等罪嫌，移送苗栗地檢署及花蓮地檢署偵辦。

賴男等人自搭乘計程車到醫院就醫。(葉庭欣／翻攝)

警方調查，7日凌晨5時接獲醫院通報有受槍傷患者，立即派員到醫院調查，發現傷者賴男(24歲)左大腿被子彈貫穿，所幸沒有生命危險。警方組成專案小組，調閱沿途監視器畫面，發現賴男等3人自行搭乘計程車就醫。

警方在頭份市某賓館內，緝獲劉男及起獲作案用的改造槍枝1把。(葉庭欣/翻攝)

劉男與賴男及2名友人相約從苗栗到花蓮遊玩，在車上與其他3人起口角，一怒之下竟向賴男左大腿開槍，事後非但不將其送醫，還因為擔心東窗事發，將3人丟包在花蓮市區街頭後，自行開車逃回苗栗。

花蓮警分局、苗栗縣警察局頭份分局共組專案小組，7日中午12時許在頭份市一處賓館內緝獲劉男及涉嫌藏匿人犯的2名男子，起獲作案用的改造槍枝1把。全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂、恐嚇及強制等罪嫌，移送苗栗地檢署及花蓮地檢署偵辦，法官裁定羈押。