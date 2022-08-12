日本經典動漫《名偵探柯南》從1994年開始連載至今已28年，是許多人從小看到大的童年回憶。歷經多年柯南的熱度仍然不減，每次推出劇場版也總能引發話題。

至今仍未完結的《名偵探柯南》，結局的走向為何是許多人關注的焦點，甚至還有粉絲擔心「有生之年看不到結局」。不過近日作者青山剛昌親自透露，柯南的結局其實早就已經畫好。

image source:《DailyView網路溫度計》人氣動漫網路口碑排行（2022/05/13~2022/08/10）

▲《名偵探柯南》位居網路溫度計的人氣動漫網路口碑排行榜第5名。

害怕突發意外 青山剛昌坦言柯南結局5年前就定稿

《名偵探柯南》於1994年開始漫畫連載，並在1996年推出動畫版，是許多人在成長過程中都看過的長青動漫，經過20多年遲遲未完結，讓粉絲都相當好奇柯南的結局。看起來像是沒有盡頭，不斷更新的劇情也讓不少人擔心是否等不到完結的那一天，還有人開玩笑表示「要叫子孫燒結局給我」。

近期《名偵探柯南》的作者青山剛昌在與《航海王》作者尾田榮一郎進行節目對談時，鬆口表示其實柯南的結局在五年前就已經定稿，「不確定明天和意外哪個會先來，所以先做個準備。」青山剛昌坦言，未來有太多不確定因素，為了避免自己某天突然沒辦法將作品完成，因此預先畫好了結局。

在過去青山剛昌曾多次被問及柯南結局的相關問題，但他幾乎都以保守態度回應。原先還表示漫畫應該不會超過100集，但在去年（2021）4月漫畫就已經出到第99集，全部的連載話數也已經超過1000話。許多粉絲都擔心有生之年無法看到柯南完結，因此「柯南結局早已定稿」的消息一傳出立即引發熱議。

柯南結局備受關注 成「動漫結局」探索概念之一

《名偵探柯南》的結局究竟有多受關注？透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，在「動漫結局」的近三年探索概念中，除了《鬼滅之刃》、《進撃的巨人》、《排球少年》、《約定的夢幻島》等近幾年完結的熱門動漫外，《名偵探柯南》也出現在其中，顯示出柯南的結局是許多人都非常關注、在意的主題。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2019年08月11日至2022年08月10日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『動漫結局』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。