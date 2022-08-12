近年來ETF穩定配息、股價親民，深受不少投資者青睞，８月為台股除權息旺季，多檔國內型股票ETF陸續公告收益分配與邁入除息，據統計，8月除息ETF共34檔，當中包括7檔股票型及27檔債券型，更有４檔（國泰永續高股息 ETF、國泰股利精選 30 ETF、國泰台灣 5G+ ETF、富邦特選高股息 30） 預訂於16日同步進行除息。

投資人就愛高股息 「給自己加獎金」

其中，「富邦特選高股息30（00900）」8月初公布8月收益分配期前公告，每單位1.2元的條件吸引投資人瘋狂買進，一度讓溢價幅度飆高。根據集保結算所統計，截至8/5止，00900受益人數來到20萬3,174人，不僅單周增加5,634人，也是5月中旬以來新高。

回顧2022年第一季Yahoo奇摩股市App根據台股瀏覽量的成長幅度，公布「五大爆紅ETF榜」，第一、二名分別為富邦特選高股息30（00900）及國泰永續高股息（00878）兩檔商品。

網友分析為何偏愛高股息：「台灣沒股息你連股價都賺不到，賺愈多跌愈慘」、「如果都要套牢，至少還有高股息可以安慰自己」、「台股以前畫大餅畫的太誇張，現在不配息沒人相信公司營運正常」。富邦投信也表示，高股息重要的就是現金流，最多一年有四次可以領到獎金（股息）。

五檔高股息ETF除息日、預計配息金額一次看

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統整理出近一年（2021/08/08~2022/08/07）五檔高股息ETF，其中又以00900聲量最高，衝破3百萬筆。

00900的配息金額為何最高？

該ETF追蹤的是「特選台灣高股息30指數」，指數編製方法是從台灣上市櫃公司中，挑選市值前200大企業，經流動性、財務指標（累積營業利益至少要大於零）檢驗，選出30檔成分股；成分股篩選除考慮市值、流動性、股利率、盈餘來源等標準外，亦同時考慮個股除息日，因此整體指數將有較高的除息參與度。而本次配息主要來源是「ETF自2021年底成立以來至7月底，參與成分股除息所得的現金股利」。

00900三大問

Q：成分股一直換穩定嗎？

A：雖然富邦特選高股息30（00900）每年有三次的指數調整，周轉率相對偏高，但為貼近台股配息實況，以每年4月、7月、12月為指數調整期，篩出當期未分配但待配的高息股，不僅能掌握旺季的除息行情，連季配、半年配的股票收益也同時不漏接，善用台股具有眾多高股息率個股的優勢。

Q：00900溢價過高可以買嗎？

Ａ：溢價代表次級市場價格，大幅高於該ETF的真實價值，富邦投信提醒投資人，市價與淨值的偏差，終將回歸淨值表現，應留意大幅度的溢價風險，避免爾後因市價回歸淨值，造成價差損失。

富邦投信也提醒有買進計畫的投資人，建議在買進00900前，可先上富邦投信官網查詢即時估計淨值及折溢價狀況，若有大幅溢價發生，應留意大幅買貴的風險，也須留意未來價格漲跌幅與標的指數出現大幅落差的風險。

Q：想領8月配息還來得及嗎？

Ａ：8月是該ETF上市後首次配息，預計配息金額為每單位新台幣1.2元，實際配發金額則在8月11日公布，除息日訂在8月16日，投資人只要在8月15日前持有或申購，皆可參與本次配息。

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