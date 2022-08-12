日前《DailyView網路溫度計》才調查「疫情解封後第一個想去的東亞城市」，其中沖繩位居第九名，另外根據日本沖繩縣政府統計，疫情前2018年外國遊客為290.38萬人，台灣旅客就有88.97萬人，比例高達三成多，可見國人有多喜愛前往沖繩觀光旅遊。

隨著疫情趨緩，各國陸續開放邊境，不少民眾紛紛開始規劃國外旅遊行程，如今台灣悠遊卡公司近期宣布，今年下半年國人前往沖繩旅遊，可以使用悠遊卡進行小額消費。

台灣首家跨境支付儲值卡 重大里程碑

悠遊卡公司表示，為了讓悠遊卡能在沖繩境內使用，不僅要經過雙方國家金融主管單位核准，他們和琉球銀行的合作，從研發、技術串接到測試，也都是花上好幾年的時間，無奈受到疫情延宕影響進程，不過日前終於正式獲金融監督管理委員會核准跨境支付業務，讓悠遊卡成為台灣首家可以跨境消費的儲值卡，是台灣支付國際化的重大里程碑。

2022年下半年正式上路 以新台幣計價扣款

以往國人出國都會使用信用卡或用台幣兌換當地幣，如今在跨境業務上路後，台灣人到沖繩遊玩，帶上悠遊卡就可以暢行無阻，而且還是直接以新台幣計價扣款，能省去換匯及手續費的不便！

悠遊卡公司提到今年下半年，只要是本人年滿20歲以上持完成實名制的悠遊卡，包括已實名之一般悠遊卡、悠遊聯名卡、悠遊Debit卡、悠遊金融卡，到沖繩的合作店家消費，都可以使用悠遊卡嗶嗶。

「沖繩可使用悠遊卡」網路好感度比值3.17 網：好想去試看看

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察「悠遊卡沖繩上路」（時間：2022/07/12 - 2022/08/10）近一個月的網路好感度，好感度比值有3.17，顯示大多數民眾對於此消息十分樂見。

像在《熱血史丹利大叔應援團》粉專上，網友紛紛留言表示：「希望可以盡快擴及日本全境 還有許願Line Pay」、「好想去試看看喔」、「好想去沖繩逼逼」、「沖繩可以使用悠遊卡了！好酷啊！」、「讓日本人見識悠遊卡不是只有卡型而已」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年07月12日至2022年08月10日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『悠遊卡沖繩上路』相關文本進行分析，調查「網路好感度」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。