常見廣告賣房、賣地，但有見過賣防空洞嗎？近日因兩岸關係緊張，許多民眾憂心戰火一觸即發，也讓防空洞成為熱門話題，甚至有賣主抓準商機販售「防空洞」。

38坪防空洞出售 難辨真假

臉書粉專「對我說髒話」近日分享一張照片，在電線桿上有張黃紙廣告，上面大大寫著「售防空洞」，空間有38坪大，售價1,088萬元，賣主主打，「不用擔心阿共擦槍走火」。

貼文一出，網友紛紛留言，「墓穴也太大」、「有興趣，在哪裡？」、「好想看長怎樣哈哈哈」、「有沒有線上參觀服務？」、「環評報告提供一下」、「地下室有產權嗎？」、「老習再軍演下去台灣房地產又要給經濟創收了」。

防空洞真的可以賣嗎？1995年造價最低20元

販售防空洞的個案實在少見，據《報時光》報導，在1955年，曾推行此類「一人一坑」的簡易防空坑，依大小、結構材質（水泥及木質）不同，共有四種、八款防空坑，造價從20元到883元不等。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，一般而言，公寓大廈地下室所規劃的防空避難室，應為區分所有權人共有，且不能上鎖或擺放雜物，因此單純從廣告文字看來，這應該是指是地下室物件，或有一樓帶地下室的物件，「防空洞」只是搭配上現在熱門的關鍵字吸引討論和注意。

實務上比較常見以地下室為主的物件，常見在有坡度的住宅區，由於地勢有斜度，造成大樓的地下室也有單獨的對外門窗，並可設立獨立門牌，作為住宅銷售，若是一般附屬建物的地下室，在「構造上」及「使用上」不具獨立性，則無法單獨銷售。

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