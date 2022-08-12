眾所周知的H.Spectrum，再升級成H.Spectrum+，並鎖定「預防醫學，精準檢測」，力推H. Spectrum+健康金鳳凰徵選活動，將於即日起開放報名，8月31日截止。鴻準董事長特助魏義旻同時也是H. Spectrum+執行長，在臺北創新實驗室舉辦首場說明會，公布徵選活動，立即吸引新創團隊注意、躍躍欲試，會後向魏義旻請益，急於叩關想搭上鴻準健康金鳳凰列車。

過去也曾創業的魏義旻，最了解新創團隊需要什麼，他表示，過去郭創辦人也一直以創業家身分向創業生力軍鼓勵，並指示協助台灣優質的生醫團隊，立穩腳跟，放眼國際。魏義旻也透露，在H. Spectrum+健康金鳳凰徵選脫穎而出之優秀團隊，經過與鴻準及優秀業師輔導，最後與鴻準達成共同合作及成長之協議後，將可擁有兩項利器，其一是不必再為錢愁，鴻準將進行直接投資，投資比例會依雙方之協議，使團隊可將全副心力投注於新創事業上，其二可擁有鴻準後盾補給，也就是說未來在產品量產上，鴻準全力提供團隊所需。

曾經也是創客一族的魏義旻，向生技醫療新創團隊招手，「鴻準正等待大家整隊出發，再創台灣之光」。

魏義旻表示，舉凡CDMO、檢測設備、精準醫療器材等新創團隊，都歡迎報名參加H. Spectrum+。鴻準投資長劉正光說，「我們剛剛對美國頭頸部腫瘤手術機器人醫療器材公司Zap Medical System 投資美金1500萬元」。魏義旻指出：H.Spectrum早在2015年即啟動，扶植過奈捷生技與瀚源生醫，而這兩家新創團隊取得參加德國新創加速器決選機會，遺憾的是因疫情之故而停頓。

魏義旻也提到，也因為疫情的關係，H.Spectrum尋千里馬作業被迫放慢腳步，不過在鴻準對生醫發展執著與用心，也感於這塊領域常因沒有銀彈、生產支援及市場銷售等因素而敗北，因此投資部陳孟琦協理也在說明會現場代表鴻準表達會對H.Spectrum+的優秀團隊全力相助；此次重啟H.Spectrum+並向全台生醫新創團隊廣發英雄帖，希望扶植出台灣之光，名揚國際。

H.Spectrum+健康金鳳凰徵選活動將於即日起開放報名，8月31日截止，

於9月中公佈入選團隊。魏義旻表示，10月起，由內部及外聘的產業與投資專家擔任業師，並開始為期兩個月的評選與諮詢輔導；預計12月舉辦「健康金鳳凰Demo Day」；脫穎而出的優質團隊，將成為鴻準策略投資夥伴。

魏義旻再次說明，參與團隊不論是否被推薦登上Demo Day，不論是否被投資，所有入選加速器的團隊都可以適用H. Spectrum+提供的諮詢輔導。未來H. Spectrum+也將與全國各主要生醫加速器聯盟合作，團隊可以共享各大加速器的資源，各大加速器的進駐團隊也適用H. Spectrum+的相關資源，將再次協助台灣生醫新創團隊實現創業的理念並與國際接軌。

報名連結如下，8/31截止：https://forms.gle/nh99iEhCVuBBPYFq7