周四那斯達克指數和標普500指數盤中漲幅回吐，終場收低。儘管最新公布的數據顯示通膨降溫，但市場意識到要完全抑制上漲的物價，聯準會仍需要大舉提高利率。

標普500指數終場微跌。美國7月生產者物價指數（PPI）意外下滑，為2年多來首見，激勵該指數盤中一度站上3個月新高。

美國初次請領失業給付人數連續第二周增加，勞動力市場出現疲軟跡象，引發投資人對經濟情勢的疑慮，那斯達克指數亦反轉走低。

費城半導體指數小跌，但台積電、聯電和日月光ADR全面收高。

因消費者物價指數低於預期，周三標普500指數和那斯指達克指數都飆漲超過2%，惟聯準會決策官員仍主張將持續收緊貨幣政策，直到通膨壓力完全減弱。

由於PPI下滑，期貨市場目前多押注聯準會9月升息50個基點，而非本周早些時候所預期的75個基點。

★主要指數

道瓊指數漲27.16點或0.08%，收33,336.67 點。

標普500指數跌2.97點或0.07%，收4,207.27點。

那斯達克指數跌74.89點或0.58%，收12,779.91點。

費城半導體指數跌10.0點或0.34%，收2,978.7點。

★消息

美國零售汽油平均價格在周四跌破每加侖4美元，為5個月來首見。根據美國汽車協會（AAA）調查，8月11日全美普通無鉛汽油平均價格跌至每加侖3.990美元，雖仍高於去年的3.18美元，但與6月中旬創下歷史新高的5.02美元相比已大幅回落。

美國7月PPI月減0.5%，較6月的月增1%大幅放緩，也是疫情爆發以來首次下滑。市場預期為月增0.2%。與去年同期相比，7月PPI年增9.8%，較6月的年增11.3%大幅回落，創下2021年10月以來最小年漲幅，並低於市場預期的年增10.4%。排除波動較大的食品、能源和貿易服務價格後，7月核心PPI月增0.2%，低於6月的月增0.3%。與去年同期相比，7月核心PPI年漲5.8%，低於6月的年增6.4%。

周三公布的7月CPI年漲8.5%，略低於分析師預估的年漲8.7%，並較6月的年漲9.1%放緩，但仍接近40年高點。

上周（截至8月6日）美國初次請領失業給付人數增加1.4萬人，為26.2萬人，但略少於市場預期的26.5萬人。

美國10年期指標公債殖利率一度大漲12.3基點，報2.903%，觸及逾兩周新高。儘管價格壓力有所緩解，但通膨仍然炙熱，債券投資人押注聯準會將繼續升息。

周四紐約期油收漲2.41美元或2.62%，為每桶94.34美元。倫敦布蘭特期油收漲2.2美元或2.26%，為每桶99.6美元。國際能源署（IEA）將今年每日石油消費預測上修38萬，至210萬桶，因天然氣價格飆漲，以及受到熱浪侵襲影響，以原油發電的需求可能攀升。

根據芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具，交易員預期聯準會9月升息75個基點的可能性降至38%。

美國各交易所成交量終計為123.6億股，過去20日均量為110.6億股。