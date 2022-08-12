★分析

DWS Group美洲交易部門主管George Catrambone表示，昨天的消費者物價指數（CPI）優於預期，今天早上發布的PPI數據也是。這代表隨著能源價格繼續下降，通膨已經見頂。但我會擔心這波行情是「假動作」。

Natixis Investment Managers Solutions首席投資組合策略師 Jack Janasiewicz表示，以總體消費力成長近9%來看，需求仍然過於強勁，聯準會保持激進政策立場的時間可能比許多人預期的更久。我們變得更加擔心，聯準會可能需要再多做一點來冷卻過度的需求。

MissionSquare Retirement投資長Wayne Wicker表示，投資人雖然因通膨降溫鬆了一口氣，但這並不能改變聯準會將繼續升息的事實。我不太確定在此刻市場是否會給出一個完全明確的信號，但我確實認為氣氛比60天前好很多。

★類股

標普500指數11大類股漲跌互見，受原油價格上漲激勵，能源類股飆升3.19%，漲幅最大，其次為金融類股漲1.02%。醫療類股跌0.71%，表現最疲弱。

能源股大漲帶動標普價值股指數上漲0.4%。受債息走高影響，成長股指數跌0.5%。標普科技類股指數收跌0.48%。

由中概股組成的金龍中國指數大漲2.6%。小鵬汽車大漲7.5%，騰訊音樂漲6.3%，拼多多、京東、網易和百度在美國掛牌的股票都收高。

★重磅股

重量級科技股全跌，蘋果跌0.44%，微軟跌0.74%，亞馬遜跌1.44%，Alphabet跌0.72%，特斯拉跌2.62%，Meta跌0.48%，網飛跌0.58%。

道瓊指數成分股方面，迪士尼漲4.68%，表現最佳，其次為雪佛龍漲2.44%。嬌生跌2.07%，表現最弱。

主要晶片股漲跌互見，美光漲1.50%，英特爾漲0.62%，高通漲0.57%，應用材料漲0.46%，恩智浦漲0.23%，德州儀器跌0.58%，輝達跌0.86%，超微跌0.94%。

★焦點股

華特迪士尼（Walt Disney）收漲4.7%，該媒體巨頭旗下三大串流服務總訂閱會員數達到2.21億個，超越競爭對手網飛成為全球最大的串流媒體平台。該公司並宣布Disney+和Hulu平台將提供價格提高但沒有廣告的新收費方案。

交友網站Bumble股價大跌8.6%。受俄烏戰爭打擊，以及面臨來自Match Group等同業競爭，該公司下修全年營收預測。

蘋果跌0.44%，收在168.49美元。消息人士透露，蘋果已經要求供應商今年提供足以組裝9000萬支新一代iPhone和總計組裝2.2億支iPhone的零組件，數量和去年差不多，這表示蘋果預期今年iPhone手機整體銷量將與去年相當。蘋果對此表示不予置評。其主要代工廠鴻海此前曾表示今年智慧手機組裝量可能與去年大致相同。全球智慧手機市場第二季下滑9%，IDC預測今年全年可能萎縮3.5%。

麥當勞收跌0.80%。該跨國連鎖速食店龍頭宣布未來幾個月將在烏克蘭重啟分店。受到俄羅斯2月底揮軍入侵烏克蘭影響，麥當勞在3月宣布關閉在俄羅斯和烏克蘭的所有分店，並在5月將大部分俄國業務賣給當地企業。

★台股ADR

台股ADR全漲。

台積電ADR漲0.96%，收89.52美元，換算台股價格為536.08元。

聯電ADR漲0.71%，收7.07美元，換算台股價格為42.34元。

日月光ADR漲0.16%，收6.20美元，換算台股價格為92.82元。

中華電信ADR漲0.48%，收41.52美元，換算台股價格為124.32元。