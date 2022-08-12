永慶不動產高雄博愛同盟加盟店經紀人陳勁儫，從國立高雄餐旅大學畢業後，一腳踏進房仲業，挑戰高薪，他說「既然要賣東西，就要賣挑戰性最高的！」經過信義房屋、住商不動產的洗禮與歷練，2021年加入永慶不動產將近一年，年收入已超過600萬，比過去翻了4倍。

學生時期曾在多個五星級飯店實習工作，讓他體會到服務業的薪資與工作壓力並不成比例，畢業後選擇加入了信義房屋當房仲經紀人；之後，他花了3年升上店長。當時才26歲他，卻已經意識到自己被設限：「那時候經手物件類型、職涯發展，都感覺空間很小，薪水很難大幅增加，升遷管道也很窄，簡單來說就是已經到頂了。」

在信義房屋時期，他接觸的物件類型以社區住宅為主，讓喜歡求新求變、追求挑戰的他，漸漸覺得乏味，他想涉獵土地、店面、商辦、廠房等多元產品。他知道永慶加盟四品牌共享的物件豐富又多元，發展空間大，為了擁有更寬廣的舞台，他在信義服務6年後，決定轉進永慶不動產。

永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋及台慶不動產的跨品牌聯賣，加快媒合速度，成交更有效率。圖片提供：永慶房產集團

永慶加盟四品牌市占率高 誠實服務打動客戶

在加入永慶不動產約一年後，陳勁儫選擇出來與朋友一同創業住商不動產，然而開店後發現，不論是市佔率、科技力、還是加盟總部的後援力，都比不上永慶集團加盟體系的資源，2年後就將股份釋出，2021年回鍋加入永慶不動產高雄博愛同盟加盟店。

回到永慶不動產第一個月即創造250萬業績，而這一年來也累積了1300萬元業績，是過去在前東家的2倍，其中還包括一筆3億元的土地交易，帶動年收入突破600萬，是過去的4倍，平均每個月都有2-4件成交。

永慶加盟四品牌的深度聯賣制度，深受陳勁儫讚賞！「深度聯賣搭配i智慧系統，加上集團行銷力，不僅物件曝光度高、客源也多，友店無私地相互支援，讓媒合的速度翻倍加快，也省下許多開發時間，以前在住商不動產的時候一直賣不掉的物件，在永慶很快就賣掉了。」

此外，他認為集團系統的資料庫及整合能力，是別的品牌望塵莫及的，不僅使用上簡單便利，資訊即時透明，強大的科技力幫經紀人和客戶都節省許多時間，是一大福音。

永慶房產集團的誠實品牌形象佳、店數多，贏得許多顧客信任關注，不過經紀人的服務亦是留住客戶的重要關鍵。陳勁儫認為：「不論案子的大小、不預設立場，把每一次的服務都做好，贏得客戶的信任，即便這次沒有成交，但客戶會一直記住你，未來有其他需求就會再找你。」

今年五月，陳勁儫經手了一件工業地買賣的案子，買方當時找了兩間仲介公司做諮詢比較，陳勁儫秉持集團「先誠實再成交」理念，以顧客服務為優先，不僅提供周邊實價登錄行情、完整的不動產說明書，也將土地使用說明、甚至地主想法等資訊都完整揭露給買方，且工業用地買賣較一般住宅複雜得多，還需要留意汙染、環保相關問題，陳勁儫都細心的一一說明溝通，取得買方高度信任，最後圓滿完成交易。

永慶加盟體系的工時彈性、發展空間大，能夠更有效運用時間，在工作和家庭達成完美平衡。圖片提供：永慶房產集團

突破框架挑戰自我 開創更美好生活

永慶不動產的彈性工時和工作環境，也是一大優勢，不用被制式的上班時間綁住，讓他能依自己的行程有效率地安排工作，養成自制自律的好習慣，而店東也給予經紀人自由的發展空間，遇到困難時也會適時注入新的思維，幫助經紀人跳脫框架，讓他覺得受益良多。

回顧房仲生涯10年歲月中，「對的事情重複做，一直堅持下去」是他成功的心法，他認為行動力是關鍵，思考後一定要能實際採取行動，否則都只是空談。

即便是在疫情嚴峻的4、5月，陳勁儫依然連續兩個月業績都破百萬，今年的目標，他希望能挑戰更高價格的物件，且每年業績都要比去年成長20%，給家人更好的生活。已經有兩個小孩的他，現在每周能有固定時間陪伴家人，在工作和家庭達成完美的平衡，打造理想的人生。