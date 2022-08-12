俄羅斯駭客組織KILLNET於11日宣布，成功入侵了美國軍工企業 洛克希德•馬丁公司(Lockheed Martin)公司的網站，還有它旗下的一些子公司和附屬企業。洛馬是F-35隱形戰機的製造商、同時也是美軍援烏克蘭的海馬斯（HIMARS）多管火箭系統供應商。洛馬公佈了一段影片，顯示了一連串出現故障的系統，其中包括人事系統、職員證門禁和一些美國航太總署（NASA）的服務，不過受影響的若干網站和系統已經暫時恢復。

綜合科技新聞網站IXBT.com、《俄羅斯今日》（Russian Today）、《俄羅斯新聞社》（RIA Novosti）11日報導，據KILLNET說，該公司的系統目前已經恢復，但外洩的「資料」卻無法挽回。

該駭客團體1日向洛馬宣戰，主張他們反對的是武器和死亡交易（軍售），並呼籲其他駭客組織一起加入他們的行動。

而KILLNET創始人KillMilk在社群網路上的發佈的一條訊息顯示，洛馬的內部授權系統被駭客入侵，而駭客已於11日下午公佈了該公司應徵侯選者的個資，以及NASA的一些服務。 駭客說，該組織沒有對NASA的「個人」進行索賠，但必須追究其作為戰爭幫兇的責任。

KillMilk聲稱，這只是冰山一角，並公佈了接下來的行動預告。他說，很快會公開洛馬的最新技術，雖然他看不懂反應式引擎（Reactive Engine）技術，不過可能會對某些人（指全球軍工業）派上用場。

他並預告，將會釋出超過10萬筆洛馬的員工個資，然後會把這些人的個資提供給當地的詐騙集團、錢騾和車手。此外，他預告，人們將會看到洛馬的股價波動，在這樣的局勢下，如雷神、波音、L3Harris等洛馬其他的競爭對手都不會放棄這個大好良機。

目前尚不知KILLNET到底取得了多少資料，也許只是放話，博取流量和曝光度，但就至今公佈的資訊來說，他們顯然不是只會DDOS攻擊、置換網頁的小角色。