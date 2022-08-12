大陸外交部網站12日消息，中國國務委員兼外長王毅最近連日出席東亞合作系列外長會，訪問柬埔寨、孟加拉和蒙古國，並在山東青島接待韓國外長樸振、尼泊爾外長卡德加訪華後，11日以「激濁揚清、團結協作、共維和平、共促發展」為題，接受大陸央媒採訪。再談美國眾議院議長裴洛西訪台，是與14億多中國人民為敵，不會有好下場。

王毅指出，裴洛西訪台，發起政治挑釁，製造台海緊張。此次與會和訪問期間，中方向各方及時講清事實、闡明立場，有力回擊無理指責，堅定捍衛國家主權，堅決維護正當權益。

王毅說，8月2日裴洛西抵台時，正值中國代表團到達金邊。美方釋放虛假訊息，為裴訪台洗白。中方第一時間指出裴此舉性質極為惡劣，嚴重違反一中原則，嚴重侵犯中國主權，嚴重踐踏國際關係準則。美國在台灣問題上背信棄義、蓄意挑釁，只能使美國的國家信譽進一步破產。與14億多中國人民為敵，絕不會有好下場。

王毅稱，中方正義合理主張得到廣泛回應支持。俄羅斯、柬埔寨、寮國、印尼、汶萊、馬來西亞、越南、新加坡、孟加拉、希臘、土耳其、紐西蘭等在會議雙多邊場合明確表示堅持一中政策，希望維護和平穩定的國際地區環境。東協外長發表聲明，重申一中政策，呼籲堅持《聯合國憲章》原則。

王毅表示，8月3日，七國集團妄稱中方反制措施升級緊張局勢。中方在會議上戳破其顛倒黑白、混淆是非的謬論，強調中國應對舉措正當、合理、必要、適度，改變台海現狀的不是中國，而是企圖「以台制華」的美國以及妄想「倚美謀獨」的台灣當局。中方的反制恰恰是為了維護台海的和平，維護地區的穩定。不干涉內政原則是國與國交往的「黃金法則」，是開發中國家的「護身法寶」。中國採取的舉措也是在維護國際關係基本準則，維護國際公平正義。美方無理狡辯一次，中方就揭露回擊一次。明確指出美方犯下粗暴干涉中國內政、縱容支持台獨勢力、蓄意破壞台海和平三大錯誤，嚴正警告美國不要輕舉妄動，不得一錯再錯。

王毅警告，裴洛西的倒行逆施令人不齒，既是明目張膽的無理挑釁，更是註定失敗的政治鬧劇。當前臺海形勢依然波譎雲詭，中方將警惕美國藉題發揮，策畫加大軍事部署，試圖製造更大危機；警惕台獨勢力誤判形勢、內外勾連，在分裂道路上一意孤行；警惕一些國家的政治人物跟風表演，破壞同中國交往的政治基礎，衝擊《聯合國憲章》和二戰後國際體系。

中國政府發布的《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書指出，中方比歷史上任何時期都更接近、更有信心和能力實現完全統一的目標。中方願與熱愛和平、主持公道的各國朋友一起，共同守護好一個中國原則，捍衛《聯合國憲章》宗旨原則，維護地區穩定與世界和平。