張麗善剛剛在臉書發布確診訊息。（取自張麗善臉書）

雲林縣長張麗善昨（11日）晚間喉嚨痛、身體不舒服，快篩結果是陽性，將居家照護7天。

張麗善今（12日）剛剛在臉書發布她確診消息表示，昨天晚上覺得不舒服，咳嗽喉嚨痛，忐忑不安快篩後，結果兩條線確診了。

張麗善表示，接下來她將居家隔離照護，今天縣議會總質詢、會勘、拜會行程都會受到影響，無法當面回應議員的詢問與鄉親的心聲，實在很不好意思。

她說，這幾天她在家隔離，但還是隨時掌握各項縣政進度，任何狀況我也會第一時間掌握。她會平常心、好好休息，也祝福大家一切平安。