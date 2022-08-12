騎士「高雄式左轉」警察在後 全身酒味辯：吃檳榔 酒測超標臉綠了 (葉庭欣翻攝)

高雄一名男子騎機車無視路口的兩段式左轉標誌，直接違規左轉，被後方的巡邏員警發現攔停，員警盤查身分時聞到酒味進行簡易測試時，態度堅決地表明只有吃檳榔，並強調沒有喝酒。直到員警對他實施酒測前詢問：「你昨天有沒有喝酒？」，原本坦蕩蕩的男子才緩緩道出昨晚和朋友在卡拉OK唱歌，喝了2、3杯烈酒，經警提供飲水後施測，男子酒測值達每公升0.25毫克，已涉刑法公共危險罪嫌，警方當場查扣車輛並依法送辦。

據了解，鼓山分局內惟派出警員陳冠成、王晨羽於9日上午9點左右，巡經鼓山區九如四路與迪化街口時，看見前方一名機車騎士未依規定兩段式左轉，隨即趨前攔下盤查。

高雄一名男子騎機車違規左轉遭後方員警攔停，一身酒氣卻辯稱吃檳榔，酒測出爐臉都綠了。(葉庭欣翻攝)

員警發現騎機車的薛姓男子（28歲）身上飄著酒氣，男子表示因為身體不舒服，剛從工地返家準備休息，一時匆忙才沒注意到標誌而直接左轉，並強調沒有喝酒，只有吃檳榔。

薛男在現場不斷否認喝酒，直到酒測前才坦承昨晚和友人喝了幾杯烈酒，但自己也不知道是什麼酒，沒想到隔天早上酒都還沒退，還以為只是身體不舒服。由於男子酒測值超標，警方詢後依公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

初步了解，薛姓男子在高雄地區各建築工地擔任水電工，當天早上疑因前一晚的酒未退而感到頭暈、四肢無力，向工頭告假後趕著回家休息，卻因違規左轉遭警方攔查。

鼓山警分局長蔡鴻文提醒，民眾如有飲酒應搭乘大眾運輸交通工具，或善用民間代駕服務。每個人酒後新陳代謝因體質不同，退酒時間長短不一，呼籲民眾飲酒應適度，切勿貪杯。鼓山分局將持續針對轄內重要路段不定時查緝各類交通違規態樣，以確保用路人安全。