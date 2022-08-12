氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示：「熱帶低壓」已發展為第8號「輕颱米雷」，在日本南方海面，向北轉北北東，明(13)日侵襲日本本州東南部，對台無影響。

吳德榮表示，最新(11日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(12)日台灣在太平洋高壓邊緣，天氣晴朗炎熱，需注意防曬、防中暑；大氣不穩定，山區及部分平地午後有局部雷陣雨；有大雷雨及「劇烈天氣」發生，以中南部機率較高，應注意氣象局特報。各地區氣溫：北部24至36度，中部23至35度，南部23至36度，東部22至38度。

吳德榮提及最新模式模擬顯示，明日至下週四(13至18日)台灣仍在太平洋高壓邊緣，天氣持續晴朗炎熱，需注意防曬、防中暑；大氣不穩定，山區及部分平地午後有局部雷陣雨、仍有較大雨勢，應注意；東南部及恆春半島偶有局部短暫陣雨的機率。