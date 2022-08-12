電池模組廠新普科(6121)上半年財報出爐，第2季稅後盈餘為19.41億元，年增22.45%，累計上半年每股盈餘為18.6元，展望全年，新普科表示，希望今年還是可以比去年好，美系外資最新報告維持新普科目標價300元，新普科早盤股價走高。

儘管NB市況不佳，新普科因訂單穩定，且轉投資AES-KY(6781)業績表現亮眼，新普科第2季合併營收為加上產品組合優化，高毛利產品比重提升，搭配新台幣匯率有利，推升毛利率及淨利率，新普科第2季合併營收為237.96億元，季增6.05%，營業毛利為39.75億元，季增15.02%，單季合併毛利率為16.71%，年增1.31個百分點，營業淨利為28.03億元，季增23.95%，營業淨利率為11.78%，季增1.7個百分點，稅後盈餘為19.42億元，季增29.57%，年增22.45%，單季每股盈餘為10.5元；累計上半年合併營收為462.34億元，年減0.66%，營業毛利為74.32億元，年增18.77%，合併毛利率為16.08%，年增2.63個百分點，營業淨利為50.65億元，年增21.67%，營業淨利率為10.96%，年增2.01個百分點，稅後盈餘為34.4億元，年增17.36%，每股盈餘為18.6元。

新普科前7月合併營收為542.95億元，年減0.82%，新普科表示，希望今年還是可以比去年好。

美系外資最新報告調高新普科2022年每股盈餘9%，雖然IT可能致使2023年毛利率下滑，但非IT業務穩定增長可望降低衝擊並改善毛利率，維持新普科「中立」評等及目標價300元。