金管會證期局表示，核准大華銀投信申報募集開放式指數股票型「大華銀台灣優選股利高填息30ETF證券投資信託基金」，由臺企銀擔任基金保管機構，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額新台幣2億元。

證期局表示，此基金以追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選股利高填息30指數的績效表現，做為基金投資組合管理目標。基金淨值的90％以上應投資於標的指數成分股，且投資於所追蹤標的指數成分股檔數覆蓋率，原則上須達100％。