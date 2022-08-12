信義房屋11日召開線上法說會，信義房屋今年第二季合併營收為新台幣（下同）32.83億元，合併淨利為3.18億元，其中歸屬本公司稅後淨利為3.13億元，季減34.38%，每股盈餘0.43元較去年第二季的0.67元減少36.11%。

子公司信義開發的「嘉和」案總銷約30億元，已於日前（7/30）辦理交屋說明會，說明會現場邀請已購客戶共襄盛舉，逾8成客戶引頸企盼親臨現場，其餘客戶則透過視訊直播收看，藉由現場交流得以提前建構社區友鄰聯繫網絡，預計自11月起開始交屋，若全數於第四季交屋，可望挹注信義房屋今年營收約30億元。而除另一完銷建案「嘉品」案將於2024年下半年完工交屋外，即將於今年第三季開案之「新莊副都心」案，則是預計於2026年度交屋。

由於全球及主要國家經濟因通膨走高、下行風險增加，中經院修正2022年臺灣經濟成長率為3.56％，預期下半年因管制措施逐漸放寬，經濟活動逐漸恢復常軌；下半年的利率政策雖然有不確定性，也不至於像美國大幅度調整，有剛性需求的購屋族，可以在衡量自身財務規劃的許可下規劃購房。

目前為成屋落成的無錫「山水嘉庭」案則於今年第二季交屋24套，累計交屋套數共333套，本季認列營收3.82億元，累計營收50.06億元。大陸房地產業以高槓桿和高週轉操作下，中央不時推出房市監管政策，「三條紅線」讓超槓桿房企一夕崩解，房產資金出現斷鏈，信義品牌雖身處其中，但憑藉一向的穩健作風，資金相對寬裕，將藉由優質的成屋建築品質與產品定位，持續增強其轉介客戶之意願，穩定去化。