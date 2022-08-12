雲林地方法院法官楊昱辰審理一起私有土地供農田水利會無償使用的案件，認為《農田水利會組織通則》第11條第2項規定，讓農田水利會不用承租、承購或徵收，就可以使用私有土地，侵害人民財產權等，2012年聲請釋憲，憲法法庭12日下午將公布判決結果。

1970年增訂的農田水利會組織通則規定，原提供為水利使用之土地，應照舊使用，在使用期間，其土地稅捐全部豁免。雲林農田水利會因此將一家公司的土地上，興建溝渠等水利設施，該公司提起民事排除害訴訟，請求法官判決拆除水利設施、歸還土地。

承審法官楊昱辰認為，該公司本來可以對土地使用受益，或買賣以享有交換價值，但農田水利會在該土地上置有水利設施，依現行法律水利會也不用透過協議承租、償購或報請主管機關依法徵收之方式，無限期使用該公司土地且不用付費，侵害人民財產權。

楊昱辰主張，現行的規定未命農田水利會參酌私有土地供作水利使用的原因、原提供為水利使用之土地目前是否仍有供水利使用之事實及必要、有無繼續供水利使用之價值、對公益造成之影響等，決定是否廢止土地之繼續供水利使用，卻一律照舊使用，逾越必要程度。

楊昱辰認為，人民不能依財產之存續狀態行使其自由使用、收益之權能，已逾土地所有人應盡社會責任所應忍受之範圍，而形成個人之特別犧牲，農田水利會應予以合理之補償。

另蘇姓民眾等7人因土地遭嘉南農田水利會作為下埤湖之用數十年，他們因無法對土地為一般用途之使用收益，並未獲得任何之合理補償，提行政訴訟請求補償，敗訴確定後，聲請釋憲，憲法法庭併案審理後，12日下午公布判決。