熒茂（4729）今年上半年受惠工控、醫療及軍用需求增加，營收較去年同期上升28.5％，在產品組合優化下，搭配在手訂單調配生產效能，第二季單季毛利率達23％，較第一季增加7％，累計上半年營業淨利3463.6萬元，稅後淨利3424萬元，每股盈餘0.33元，預估第三季營運動能仍可維持第二季的高檔水準。

從產業鏈看來，現今國際情勢促使歐美客戶不再以低價為採購首要考量，紛轉往具品質信賴度佳的台灣直接採購，其中以軍用及醫療產品最為明顯。熒茂產品應用於工控、醫療及軍事達80％，將是其獲利的核心。

熒茂表示，第二季觸控顯示器模組（TDM）出貨佔營收20％以上，熒茂致力於光學貼合技術的提升，近期進一步完成一項助於提升生產效益之驗證，對於毛利率將有實質貢獻。而在觸控面板（TPM）產品部分，應用自有專利技術生產的光學式（SR）高階產品出貨比重仍維持第一季高水平，累計上半年度出貨已超過2021全年度。