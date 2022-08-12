最新民調顯示年輕人支持度超過林智堅，民眾黨桃園市長參選人賴香伶直呼，林智堅至今否認抄襲令大眾失望。（陳夢茹攝）

民眾黨桃園市長參選人賴香伶今早至八德區大湳市場掃街拜票，談及民進黨桃園市長參選人林智堅因被台大認定論文抄襲，最新民調顯示賴的年輕人支持度上升、已超過林。對此賴香伶說，林智堅至今否認抄襲，都是別人替他出面說明，民眾對此感到失望轉而支持她，民調結果很值得參考。

賴香伶指出，謝謝桃園市民對是非黑白有所辨別，林智堅到現在否認抄襲，台大學倫會也不是二分法的審議程序，無論年輕人也好桃園市民也好，都很看重政治人物的誠信及對做事情、處理事情有沒有自己扛責任，這陣子以來論文門事件要不是委員鄭運鵬出面替林智堅說明，就是教授陳明通幫林在臉書上發文。

「政治人物自己要對自己做的事情負責！」賴香伶說，應該要自己站出來捍衛自己的區域、捍衛自己的學術的專業，但大家對林智堅的作法非常失望。因此推論應該是這樣的情況下，讓桃園市民心裡面有定見，所以在支持的傾向上轉而支持她或者比較代表清新、沒有包袱的政治團隊，相信這樣的民調數字很值得參考。

選戰可能變成三強鼎立嗎？賴香伶直呼，希望大家不要落入藍綠對決的思維，桃園升格後這8年市長鄭文燦的努力大家都有看到，但還是有很多地方的行政作為、落實度不足，這幾天到復興區看到很多值得再精進的地方，特別是就業及醫療的問題。

賴香伶點出，今天到八德區看到大湳市場的整體環境，發現大家都是在上班前趕時間來採買，她認為市場上面的採購作為可以再調整，可以一部分透過外送體系，另一部分導入資訊化，讓市場的發展有新的作為，前進各區就是找出必須要改進的行政措施，讓市民們感受到用心、為大家服務的態度。