身兼民進黨主席的總統蔡英文近期下令全黨力挺桃園市長參選人林智堅，民進黨新北市長參選人林佳龍近期被問及林智堅論文問題，未明確表態。對此，國民黨新北市現任議員、參選人紛紛喊話，林佳龍身為畢業校友，應該當一個勇敢的台大人，不要閃避，希望他與社會大眾捍衛台大的學術倫理和誠信。

新北市議員江怡臻說，林佳龍來自學界，除了是耶魯大學博士，更是台大政治系和政治研究所的畢業校友，應該主動捍衛台大的學術倫理和誠信，不能因為政黨利益，失去是非判斷能力。

市議員廖先翔說，林佳龍是綠營參選人，應該主動說明自身立場，讓市民檢驗，不是用模稜兩可的態度打模糊仗，以他豐富的學術經驗，應該一眼就能看出林智堅的論文存在抄襲問題，呼籲他不要跟黨中央起舞，應該勇敢站出來捍衛學術倫理。

新北市議員參選人吳訓孝、戴湘儀表示，政治人物競選百里侯需要能力、誠信，林智堅論文案受到全國關注，就是因為誠信遭質疑，新北市需要有誠信的市長，林佳龍若聽從全黨救一人的指示，不敢面對民意，那麼新北市民不需要這樣的市長候選人。

江怡臻說，藍營青年共同呼籲林佳龍應該勇於表達自己的立場，跟市民說明態度和看法，否則一個連表態都不敢的候選人，很難看出有什麼改變市政的魄力，更看不到政治人物最基本的是非判斷能力。