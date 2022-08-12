台北市美女議員林穎孟被前助理爆料，涉嫌透過前男友葉曜彰找人頭助理，詐領公費助理費用、勞健保等共計23萬1656元，台北地檢署12日依《貪汙治罪條例》利用職務機會詐取財物罪起訴林穎孟、葉曜彰2人，檢方並以2人犯後辯稱沒有詐領助理費等不法犯意，犯後態度不佳，建請法院量處適當之刑。

檢方查出，林穎孟2018年12月25日聘用葉曜彰為公費助理，葉男領取薪資供2人使用，2020年3月1日，葉男擔任米達克星球公司負責人，林女明知葉男無法再續聘為公費助理，為繼續領取該份助理費用，謀議將米達克公司新聘的雇員充作人頭助理詐領助理費。

2020年4月，葉男以米達克公司聘用郭姓女設計師，負責公司所承攬的平面設計、攝影及媒體影像製作等工作，葉向郭誆稱，因公司承接林女的行銷項目，為便利她進出議員辦公室，可協助她辦理議員助理證件。

林穎孟在辦公室開會時，指示不知情的吳姓辦公室主任，於2020年5月15日辦理停聘葉男，並新聘郭女等事宜，填妥北市議員自聘公費助理遴選表，記載新聘郭女為議員助理及月薪3萬5000元，向北市議會詐領。

2020年10月，林穎孟因與助理發生勞資糾紛，林打算使用郭女所佔用的公費助理額度，另聘新助理，便詢問葉男可否停聘郭女，並於2020年11月1日向北市議會提出停聘通知，總計林、葉聘用郭女詐領公費助理費用、勞健保及相關提撥補助款等款項共計23萬1656元。

檢調今年3月約談林穎孟，檢方諭令林100萬元交保；前男友葉曜彰返國後，也被檢調約談到案，檢方訊後諭令25萬元交保。