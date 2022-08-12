余天、李亞萍的二女兒余苑綺，罹患直腸癌8年來癌症多次復發，病況數度變化，日前家人心碎透露她癌細胞擴散到全身，已無法做化療，近日余祥銓受訪，談到二姊的病況，表示這3個月來余苑綺「狀況蠻不好的」，連4歲愛女都知道，看到跟媽媽的合照忍不住崩潰大哭。

余苑綺生下第二胎後發現癌症復發，這回病況持續惡化，先前李亞萍就透露女兒雖然為了家人勇敢面對治療，但無奈癌細胞仍四散，連醫生都束手無策，她只能靠吃止痛藥和嗎啡才能休息，大腿瘦到跟手臂一樣粗細，讓家人看了不禁心疼痛哭。

余祥銓接受《TVBS新聞網》專訪，談及二姊余苑綺的近況，透露這3個月她的情況跟過去很不一樣，某次回娘家，余苑綺爬樓梯到一半就停住了，余祥銓一看，發現姊姊彎著腰、手也在發抖，對比先前還能打牌聊天，身體狀況真的變很差。

余祥銓也透露姊姊常委託他幫忙買食物，但她因為身體疼痛不堪，多半吃個1、2口而已，爸媽去她家想推輪椅帶她出去走走，但余苑綺表示自己腳痛身體也痛，連坐著都痛，因此不願意，多數時間只能躺在床上、沙發上休息，余祥銓心疼表示「她現在狀況蠻不好的」，目前只能放下工作專心休養，等體力好點再繼續進行治療。

此外，余苑綺病況持續惡化，連孩子都能感受到，余祥銓翻出手機中的一張照片，是余苑綺跟4歲女兒樂樂出遊時的合照，透露最近樂樂翻到手機裡這張母女合照，立刻崩潰大哭，說著要回家，余祥銓趕忙抱著孩子安慰，不禁心疼大嘆：「她知道媽媽生病，一看到照片淚崩，瘋掉了」，說到此事，余祥銓盯著照片久久無法言語，表示心裡真的覺得好難過。