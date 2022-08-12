隨著人口老化、飲食西化，攝護腺肥大的男性逐漸增加，肥大的攝護腺會產生下泌尿道症狀，例如尿的流速變慢，甚至有夜尿、頻尿、急尿等困擾。泌尿科醫師表示，由於近期民眾接種疫苗後會大量飲水，膀胱瞬間湧入太多尿液，卻因攝護腺肥大增加排尿困難，前來就醫。醫師表示，攝護腺肥大是老化不可逆的問題，但仍藉由飲食、運動等方式提前保養，例如勿短時間灌太多少、忌久坐及長時間騎單車、適度規律的排除精液。

新光醫院泌尿科醫師林鉅棟表示，攝護腺是男性的器官，主要分泌形成精液的液體，隨年紀增長，在男性賀爾蒙刺激下，攝護腺會細胞增生，即所謂攝護腺肥大。因肥大的攝護腺會擠壓尿道，出現排尿慢、殘尿等問題。此外，攝護腺肥大會導致膀胱過動，導致頻尿、急尿及夜尿等。

他表示，攝護腺肥大是無法逆轉的老化現象，基本上，50歲以上的男性約5成有攝護腺肥大的情形，60歲以上有6成、70歲以上有7成，依此類推；不過，但臨床上，仍有80多歲的年長者無此困擾，「只能說是天選之人。」

為降低老來受苦的機率，攝護腺保養是重要課題，林鉅棟表示，男性可自年輕時就開始從飲食、運動、生活習慣等方面著手。就飲食而言，應減少辛辣、高脂、肉類食物，多食用清淡高纖食物。若開始有攝護腺肥大現象後，避免短時間大量飲水及睡前2小時飲水，以避免急性尿液滯留及夜尿症狀。

許多研究指出，攝取含鋅、茄紅素、硒的食物，及選擇不飽和脂肪的油脂與種子類食物，也有助保養攝護腺，例如南瓜子（含有高濃度的鋅）、牡蠣、海鮮、蛋、堅果類、石榴原汁等；含茄紅素的食物則包括蕃茄、蕃茄製品、紅色西瓜、木瓜、紅柿、葡萄等；含硒的食物則包括大蒜、洋蔥、秋刀魚、綠花椰菜、芝麻等。

運動的部分，他表示，大部分的有氧運動皆可，但避免長時間的騎乘腳踏車，以免壓迫攝護腺。至於平常作息，林鉅棟建議，不宜熬夜及長時間久坐，因為久坐會致血液循環不良，增加攝護腺肥大的機率。

林鉅棟表示，由於適度及定時排出攝護腺液體，可降低攝護腺肥大的機率，部分研究指出射精次數多與規律性，確實有助降低攝護腺肥大。