狄鶯和孫鵬所生的兒子孫安佐2018年因在美國涉及恐攻聲名大噪，傳聞狄鶯一度砸了千萬救子，而孫安佐的官司在美國刑滿獲釋後，回到台灣還得面對檢察官的起訴，幸好近日二審高院再度駁回，孫安佐確定平安沒事。對此，狄鶯接受專訪，談到這4年來的心路歷程，她坦言最低潮時一度對演藝圈相當失望，好像人人都可以扔她石頭，「原來我很顧人怨」，並曝最恨聽到外界碎嘴這句話。

孫安佐在美國遭關238天後，2018年底終於回到台灣，但遭美國當局判定終身不能入境美國，返台後，檢察官依製造手槍未遂罪起訴孫安佐，一審時士林地方法院認為台灣沒有審判權判決公訴不受理，檢上訴後，二審高院再度駁回，理由是犯罪地法律為不罰之行為，不經言詞辯論仍判公訴不受理，可上訴。

鬆了口氣的狄鶯，最近接受《三立新聞網》電訪，直言剛從美國回來的那段時間對過去打拚已久的台灣演藝圈很失望，「我才發現我很顧人怨，我家一出事全部的人都來攻擊我們」，尤其是看到名嘴亂說話，但她決定放下，還原在美國無助救子經過，除了感謝丈夫孫鵬日夜奔波，也點名「我大姑乾兒子的老婆的妹妹和她老公」，還有慈濟的師姐私下的默默關照。

狄鶯強調，自己的教育方針就是從不說謊，因此當兒子出事時，孫安佐第一時間就認罪承認他開玩笑，狄鶯更否認自己不識字的傳聞，「這二十幾年我看多少劇本」，兒子出事後，許多名嘴都為了消費他們家落井下石，狄鶯指出，自己雖然不想冤冤相報，但有句話讓她記很久，「有人說我就是國小沒畢業才把孫安佐教成這樣，但這到底有什麼關係」。