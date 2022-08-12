今天在大聯盟場上皇家以5：3擊退白襪，此戰雙方迎來頂尖投手對決，皇家派鳳還巢的「Z魔神」葛倫基(Zack Greinke)先發，白襪推出美聯賽揚獎候選者希斯(Dylan Cease)，而最後兩人都繳出佳績，但葛倫基靠著更多火力支援拿下勝投，取得本季第4勝，皇家牛棚Scott Barlow末局登板救援成功，希斯則無奈吞敗。

Vinnie Pasquantino - Kansas City Royals (6)

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38歲前賽揚獎投手葛倫基本季回歸生涯起點皇家，但感覺已無法重拾身手，不過球隊仍給他非常多機會，加此戰已出賽19場。近況不佳的他今天繳出完美表現，主投6.1局被敲9安打無失分，有5次三振沒有保送，幫球隊牢牢守住前半段比賽。2局皇家率先開火，一壘手Vinnie Pasquantino從希斯手中擊出陽春炮。

不過希斯在6局內也僅失掉此分，被敲3安打送出8K仍然夠水準，但他下場後José Ruiz、喬凱利(Joe Kelly)接連放火，一口氣失3分，8局下也沒守住，就算連補2發全壘打還是無力挽回。最後皇家牛棚Barlow取得本季第18次救援成功，也幫葛倫基拿下勝投，目前他戰績是4勝7敗自責分率4.29，近7場獲得2勝3敗。