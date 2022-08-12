歐洲股市周四小幅上漲；荷蘭的全球保險(Aegon)在宣布提高全年財測之後，股價大幅飆升。

周四泛歐Stoxx 600指數收漲0.28點或0.06%，為440.16點。此前數據顯示美國通膨在放緩，歐股在周三創下近兩周最佳單日交易紀錄。

從目前貨幣市場的走勢來看，聯準會下個月會議升息50基點的機率超過60%。

油氣股上漲1.9%。此前國際能源署(IEA)上調今年石油需求的預期，推進了原油價格上漲超過1%。

醫療健康股跌1.1%。市場擔心美國可能會對一種致癌的胃藥提出訴訟，讓英國的葛蘭素史克(GSK)、法國的賽諾菲(Sanofi)，和Haleon等藥廠股價受挫。

礦業股跌0.8%。Antofagasta公布較弱的業績後，股價跌2.2%，也拖累了同業力拓集團(Rio Tinto)跌3.7%。

Stoxx 600指數今年以來下跌10%，而美國標普500則下跌超過11%。美國股市此前嚴重依賴科技股的上漲，然科技股今年以來大幅下跌。

巴黎郵政銀行資產管理研究主管Sebastian Paris-Horvitz說，今年第一季全球股市大幅下跌，與美國的大型成長股下跌有關，因此對於這種大型成長股依賴較不深的歐洲股市，則相對表現較好。

儘管如此，歐洲仍在努力對抗烏克蘭戰爭的影響，希望從俄羅斯以外取得替代能源。

荷蘭的全球保險升8.9%，報4.85歐元；該公司上調了2021~2023年自由現金流預測。

蘇黎世保險也上漲1.7%，報442.7瑞士法郎；該公司公布上半年獲利優於預期。

西門子升0.7%，收報109.9歐元；雖然該工程集團因為子公司表現不佳，導致資產減記和集團出現12年來首見虧損，但是由於上季持續有強勁工業需求，營收仍為上揚。