消息面：

1.美國7月生產者物價指數（PPI）月減0.5%，較6月的月增1%大幅放緩，也是疫情爆發以來首次下滑。市場預期為月增0.2%。與去年同期相比，7月PPI年增9.8%，較6月的年增11.3%大幅回落，創下2021年10月以來最小年漲幅，並低於市場預期的年增10.4%。排除波動較大的食品、能源和貿易服務價格後，7月核心PPI月增0.2%，低於6月的月增0.3%。與去年同期相比，7月核心PPI年漲5.8%，低於6月的年增6.4%。

2.房地美（Freddie Mac）公布，本周30年期抵押貸款平均利率為5.22%，較前一周的4.99%上揚，重新站回5%大關，並為7月21日以來首度回升。

3.石油輸出國組織（OPEC）第三度下修全年原油需求成長預測，根據其最新發布的月報，該組織預估今年石油需求增加310萬桶/日，相當於增加3.2%，較先前的預測減少26萬桶。該組織預期明年全球原油需求增加270萬桶/日，維持7月公布的預測不變。

4.美國勞工部公布，上周（截至8月6日）美國初次請領失業給付人數周增1.4萬人，為26.2萬人，但略少於市場預期的26.5萬人。上周首領失業金人數4周均值為25.2萬人，周增4500人。截至7月30日止當周，美國續領失業金人數周增加8000人，為142.8萬人，超出市場預期的142萬人。

5.數據顯示美國通膨出現降溫跡象，聯準會可能放緩升息力道，周四美元指數尾盤跌0.11%，報105.1，盤中一度下跌0.57%。

6.美國通膨似乎已經見頂，但仍然處於數十年高檔，市場預期聯準會可能維持激進的升息立場，帶動美元反彈，周四紐約期金收跌0.36%，為每盎司1807.2美元。其他貴金屬方面，9月白銀跌0.39美元，為每盎司 20.35美元。10月白漲13.30美元，為每盎司959.40美元。9月鈀金漲42.50美元，為每盎司2288.40美元。

7.美國零售汽油平均價格在周四跌破每加侖4美元，為5個月來首見。根據美國汽車協會（AAA）調查，8月11日全美普通無鉛汽油平均價格跌至每加侖3.990美元，雖仍高於去年的3.18美元，但與6月中旬創下歷史新高的5.02美元相比已大幅回落。

8.美國10年期指標公債殖利率一度大漲12.3基點，報2.903%，觸及逾兩周新高。儘管價格壓力有所緩解，但通膨仍然炙熱，債券投資人押注聯準會將繼續升息。

9.周四紐約期油收漲2.41美元或2.62%，為每桶94.34美元。倫敦布蘭特期油收漲2.2美元或2.26%，為每桶99.6美元。國際能源署（IEA）將今年每日石油消費預測上修38萬，至210萬桶，因天然氣價格飆漲，以及受到熱浪侵襲影響，以原油發電的需求可能攀升。