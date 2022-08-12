瞄準暑假聚餐旺季，王品集團加速展店，看準桃園藝文特區深具消費潛力，旗下兩大火鍋品牌「和牛涮」、「青花驕」攜手進駐桃園「中茂新天地」，一樓二樓比鄰而居，兩種選擇時時滿足。

歡慶桃園展店，和牛涮全台八店同步優惠，8月31日前內用消費「頂級和牛套餐、極上和牛套餐」，即可享「澳洲金牌純正血統和牛」吃到飽。另外還有桃園限定優惠，8月31日前到一樓的和牛涮消費，就送二樓青花驕的「青花椒麻肩小排」招待券；到二樓的青花驕消費，就送一樓和牛涮的「日本A5頂級和牛」招待券。

此外，擁有20年歷史、深受消費者喜愛的「陶板屋」首次進駐宜蘭家樂福，希望能成為宜蘭人的美味廚房。

陶板屋開幕20年，首度跨足台灣東部，首店位於宜蘭家樂福，讓宜蘭民眾享用美食不必再跑台北。店裝使用溫潤木質調、搭配簡約質感裝置藝術、綠意盎然植栽與沙發等家居元素，特別設置線條柔滑的圓形拱門設計，提升空間視覺的層次感，帶給顧客舒適自在的用餐感受。

陶板屋除了百萬家庭客首選的經典「香蒜瓦片牛肉」，也推出夏季全新菜色，主打蒲燒鯛野蔬沙拉、馬賽番茄海鮮燉湯、哈密瓜冰淇淋等清爽夏日餐點，搶攻宜蘭饕客的胃。陶板屋宜蘭家樂福店慶開幕，即日起至8月19日平日於店內打卡上傳個人臉書或IG，享滿四客套餐一份免費。

王品集團在暑假加快展店速度，新品牌也舉辦優惠活動，讓消費者邊吃邊玩。8月14日韓國「綠色情人節」，「初瓦」同步韓國在地文化，將在晚上8點舉辦「初瓦啵啵日」情侶大考驗，參加就贈價值300元的濟州島海膽海帶湯，或是價值290元韓國水果燒酒二選一。