高雄鼓山區第一船渠自行車人行專用橋下12日上午有民眾發現女浮屍，警消趕抵現場將人撈起發現已經明顯死亡，遺體卡在船渠和遊艇之間。警方鑑識人員已到場採證，將進一步確認死者身份及落水原因。
民眾發現浮屍的地點在鼓山第一船渠自行車與人行專用橋旁，鼓山分局新濱派出所員警表示，死者為一名女性，臉部朝下，已明顯死亡，身上也無任何證件。警方目前已通知鑑識人員到場採證，並調閱週邊監視器，設法確認死者身份及落水原因並進一步聯繫家屬到場指認中。
高雄鼓山區第一船渠自行車人行專用橋下12日上午有民眾發現女浮屍，警消趕抵現場將人撈起發現已經明顯死亡，遺體卡在船渠和遊艇之間。警方鑑識人員已到場採證，將進一步確認死者身份及落水原因。
民眾發現浮屍的地點在鼓山第一船渠自行車與人行專用橋旁，鼓山分局新濱派出所員警表示，死者為一名女性，臉部朝下，已明顯死亡，身上也無任何證件。警方目前已通知鑑識人員到場採證，並調閱週邊監視器，設法確認死者身份及落水原因並進一步聯繫家屬到場指認中。
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