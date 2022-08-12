連鎖餐飲集團橘焱胡同(2761)董事會通過2022年上半年財報，在營運遭逢兩岸疫情同步升溫衝擊下仍維持小幅獲利，每股盈餘（EPS）0.09元。隨著疫情趨緩，7月營收雙位數「雙升」創歷史次高，集團看好下半年營收可望倍數成長，獲利表現同步看俏。

橘焱胡同2022年上半年合併營收2.97億元、年減2.1％，營業小幅虧損785萬元，較去年同期獲利843萬元轉虧，毛利率44.94％、營益率負2.64％，遜於去年同期49.06％、2.77％。不過，歸屬母公司稅後淨利116萬元、雖年減達80.81％，每股盈餘0.09元，仍維持獲利。

橘焱胡同表示，上半年營運飽受兩岸疫情同步升溫影響，使營收較去年同期微幅衰退。所幸在成本控管得宜、電商平台「胡同商城」貢獻營收減緩衝擊，及星宇航空機上燒肉餐持續成長下，營運得以維持小幅獲利，成為掛牌燒肉公司中唯一維持獲利的公司。

橘焱胡同7月自結合併營收6229萬元，較6月4660萬元成長達33.67％、較去年同期3481萬元成長達78.91％，改寫歷史次高。累計前7月合併營收3.59億元，較去年同期3.37億元成長6.27％，重返成長軌道。

橘焱胡同指出，隨著台灣疫情趨緩、餐廳用餐人潮逐漸回籠，以及中國大陸上海開放內用，帶動7月營收顯著回升，獲利亦創近年新高。展望後市，下半年除了台中店擴大營運，新加坡店亦於8月試營運，配合胡同商城及星宇航空加持，看好下半年營收可望倍數成長。