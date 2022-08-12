韓國面板廠三星顯示器（Samsung Display）、樂金顯示器（LGD）一度稱霸全球市場，但2018年大陸京東方首座10.5代廠量產，成為陸廠主導面板市場的起點，短短4年時間韓廠幾乎被大陸業者打趴。財信傳媒董事長謝金河先前示警，南韓三星、LGD的面板已被夾殺出局，台灣面板雙虎只能苟延殘喘，台灣下一個要非常留心的是半導體產業，中國大陸以舉國之力發展半導體產業，一旦突圍，那將是台灣的災難。

BusinessKorea報導，據韓國顯示產業協會（KDIA）表示，大陸面板產業迅速崛起，關鍵在於政府砸錢力挺，在建廠期間免費提供土地、水電，並給予面板廠巨額補貼，使其設備採購成本接近於0，若生產良率達標還可獲得獎勵金，即使營運虧損，政府仍給予資金補助。

報導指出，2016 年到 2020年間，京東方（BOE）和華星光電（TCL）分別獲得12.3億美元、7.06億美元的官方資金補貼。

2018年，京東方首座10.5代廠開始量產，這是大陸主導全球面板市場的起點。京東方於安徽合肥設廠，總投資金額高達400億人民幣，當地政府出資45%，向銀行融資45%，貸款利率幾乎是0。在國家全力扶植之下，京東方已成為全球最大面板廠。北京政府接下來將重點轉向OLED顯示器。

專家表示，韓國面板業得不到政府關愛眼神，只有半導體、車用電池和疫苗等納入國家戰略產業，並享有研發投資相關稅額扣抵和補貼。

財信傳媒董事長謝金河先前也提到，這些年中國大陸挾舉國之力，以補貼手段扶植出來的產業，已對市場造成巨大破壞力，像京東方的面板得到的國家補貼可能比獲利還多，但南韓三星、LGD的面板已被夾殺出局，台灣面板雙虎只能苟延殘喘。最慘的是三星手機，過去在中國市場市占率一度超過30%，現在降到1%，南韓經濟這些年表現不好，其實都是來自中國的殺戮。

謝金河示警，台灣下一個要非常留心的是半導體產業，中國以舉國之力發展半導體產業，一旦突圍，那將是台灣的災難。