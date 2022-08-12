台積電在半導體先進製程技術居領先地位，如今已生產5奈米，反觀美國科技大廠英特爾（Intel）還停留在10奈米，前台積電共同營運長蔣尚義今年3月接受電腦歷史博物館（CHM）口述訪談，談到台積電的成功關鍵之一為「文化」，而這也是英特爾會落後給台積電的原因，舉例來說，如果台積電半夜設備故障，只要一通電話工程師就會來處理，他認為，工程師效率高加上研發不僵化，讓台積電站穩先進製程全球市占率的領先地位。

蔣尚義回憶，他剛進入台積電時，當時公司研發團隊只有120人、成員經驗也不足，反觀英特爾每個世代製程技術的效能都優於台積電，他分析文化是台積電後來追上的關鍵，除了工程師效率高而且不會抱怨外，研發團隊人員為了突破各種技術的難關，他們長時間工作，並加快學習曲線，「其他公司推進一個世代要花2年，台積電只要1年半。」

蔣尚義強調，台積電在研發方面並沒有做任何特別或偉大的事情，也沒犯下重大錯誤，至於英特爾可能犯了一些錯，而且缺乏彈性。

蔣尚義還提到台積電過去在美國奧勒岡州設廠的經驗，當時台積電為了提升營運效率，派台灣員工過去，負責的副總經理要求這些人3周後備妥簽證和護照，再一同搭機飛往美國，若是美國公司，可能要花上6個月，以惠普為例，要外派人員到法國時，除了背景調查，主管還要試著說服當事人選、讓當事人選和家人溝通，花費了很多時間。

台積電創辦人張忠謀先前也曾談到奧勒岡廠的情況，他說，這廠經過營運效能改善可以獲利，但同樣的產品，成本比起台灣廠高出50%，他認為美國雖然擁有最佳的設計能力，但在製造方面成本太高，恐難以在世界市場競爭。

蔣尚義離開台積電後，2016年出任中芯獨董，不過他在中芯並不順利，之後於2019年6月加入武漢弘芯擔任執行長，2020年12月15日又回鍋中芯任副董事長兼執行董事，並在2021年11月11日辭去職務。

蔣尚義也在訪問中透露當年加入中芯的心路歷程，他說加入中芯是一個錯誤，更說是他一生中做過最愚蠢的事情之一。他稱自己出身台灣，同時具有美國公民身分，因此不被中芯信任、感受很不好，所以在去年底辭職，回到美國享受退休生活。