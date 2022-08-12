【全程影音】林智堅退選？最新民調出爐 黃揚明分析桃園選情：民進黨要小心了！

台灣民意基金會昨(11日)公布最新民調顯示，全台近半數民眾認為桃園市長參選人林智堅該為抄襲論文退選。媒體人黃揚明昨對此分析指出，「民進黨真的要小心，這股可能會成為今年選戰的海嘯。」

台灣民意基金會昨公布民調顯示，當民眾被問到「林智堅陷入碩士論文抄襲風波，如果台大確認他論文抄襲，您覺得他應不應該退選？」結果顯示，48％認為應退選，28.3％認為不應該，16.1％沒意見，7.6％不知道、拒答。

黃揚明對此分析，他認為這份民調還低估了，因為調查時間是8日到9日，而台大審定結果是在9日，所以在台大結果出來之前，就已經問了一部份樣本，所以如果今天是在台大做出決定後，我想效應可能會更強一點，這份民調可能還低估了所謂的影響性。

另外，黃揚明指出，這是全國性民調，沒辦法準確說明桃園到底有多少人對論文案的感受，但民進黨不要小看這份民調，即便誤差值大一些，「但是不認為要退選跟認為要選退是一個懸殊差距，民進黨真的要小心，這股可能會成為今年選戰的海嘯」。